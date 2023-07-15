https://sputnikarabic.ae/20230715/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-دع-زالوجني-لا-يتفاجأ-إذا-سقط-صاروخ-كينجال-في-مخبئه-المحصن-1079096539.html

نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن

نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن

صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سيدفع غالياً لتهديده بالاستيلاء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T14:00+0000

2023-07-15T14:00+0000

2023-07-15T14:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

جمهورية القرم الروسية

العالم

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وقال شيريميت: "زالوجني سيدفع ثمنا باهظا لتهديداته لشعوب القرم وشبه جزيرة القرم الروسية. ودعه لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن".وأضاف: "سيحاسب زالوجني على جميع جرائم الحرب والتهديدات التي ارتكبها".وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على جمهورية القرم الروسية عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230715/برلمانية-روسية-الولايات-المتحدة-تسببت-بـ200-نزاع-مسلح-منذ-عام-1945-1079095152.html

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