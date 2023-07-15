عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-دع-زالوجني-لا-يتفاجأ-إذا-سقط-صاروخ-كينجال-في-مخبئه-المحصن-1079096539.html
نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن
نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سيدفع غالياً لتهديده بالاستيلاء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T14:00+0000
2023-07-15T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_d56d857c3eaaa040282613e9643ead25.jpg
وقال شيريميت: "زالوجني سيدفع ثمنا باهظا لتهديداته لشعوب القرم وشبه جزيرة القرم الروسية. ودعه لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن".وأضاف: "سيحاسب زالوجني على جميع جرائم الحرب والتهديدات التي ارتكبها".وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على جمهورية القرم الروسية عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230715/برلمانية-روسية-الولايات-المتحدة-تسببت-بـ200-نزاع-مسلح-منذ-عام-1945-1079095152.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1550f921d0e703046217484caeeb319c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, جمهورية القرم الروسية, العالم
روسيا, جمهورية القرم الروسية, العالم

نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن

14:00 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 15.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سيدفع غالياً لتهديده بالاستيلاء على القرم.
وقال شيريميت: "زالوجني سيدفع ثمنا باهظا لتهديداته لشعوب القرم وشبه جزيرة القرم الروسية. ودعه لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن".
وأضاف: "سيحاسب زالوجني على جميع جرائم الحرب والتهديدات التي ارتكبها".

ووفقا له، لا يحق لأحد أن يهدد حياة سكان جمهورية القرم الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على جمهورية القرم الروسية عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945
13:39 GMT
وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".

وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.

وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала