https://sputnikarabic.ae/20230715/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-دع-زالوجني-لا-يتفاجأ-إذا-سقط-صاروخ-كينجال-في-مخبئه-المحصن-1079096539.html
نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن
نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سيدفع غالياً لتهديده بالاستيلاء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T14:00+0000
2023-07-15T14:00+0000
2023-07-15T14:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_d56d857c3eaaa040282613e9643ead25.jpg
وقال شيريميت: "زالوجني سيدفع ثمنا باهظا لتهديداته لشعوب القرم وشبه جزيرة القرم الروسية. ودعه لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن".وأضاف: "سيحاسب زالوجني على جميع جرائم الحرب والتهديدات التي ارتكبها".وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على جمهورية القرم الروسية عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230715/برلمانية-روسية-الولايات-المتحدة-تسببت-بـ200-نزاع-مسلح-منذ-عام-1945-1079095152.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058989774_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1550f921d0e703046217484caeeb319c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية القرم الروسية, العالم
روسيا, جمهورية القرم الروسية, العالم
نائب في الدوما الروسي: دع زالوجني لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن
14:00 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 15.07.2023) تابعنا عبر
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سيدفع غالياً لتهديده بالاستيلاء على القرم.
وقال شيريميت: "زالوجني سيدفع ثمنا باهظا لتهديداته لشعوب القرم وشبه جزيرة القرم الروسية. ودعه لا يتفاجأ إذا سقط صاروخ كينجال في مخبئه المحصن".
وأضاف: "سيحاسب زالوجني على جميع جرائم الحرب والتهديدات التي ارتكبها".
ووفقا له، لا يحق لأحد أن يهدد حياة سكان جمهورية القرم الروسية.
وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على جمهورية القرم الروسية عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.
وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".
وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.