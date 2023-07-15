https://sputnikarabic.ae/20230715/نتائج-منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-1079099954.html

نتائج منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو

نتائج منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو

"قبل الوقت" هو شعار منتدى تقنيات المستقبل "الحوسبة والاتصالات.. عالم الكمبيوتر"، الذي افتتح سلسلة من الأحداث السنوية المخصصة لمناقشة مجالات الاختراق في التطور... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T16:22+0000

2023-07-15T16:22+0000

2023-07-15T16:22+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وتتمثل المهمة الرئيسية للمنتدى في تحفيز العمل المشترك للدولة والعلوم والأعمال في تطوير وتنفيذ التقنيات التي تسمح لروسيا بالامتثال للاتجاهات العالمية والمطالبة بالريادة التكنولوجية العالمية.واقترح بوتين في غضون عام إعداد مشروع وطني جديد لهذه الفترة حتى عام 2030، وهو المشروع الوطني لتشكيل اقتصاد البيانات.وتابع بوتين: "في الوقت نفسه، لا يجب أن تكون لدينا فقط التطورات العلمية والحلول الأساسية، ولكن سلسلة التكنولوجيا والإنتاج بأكملها".وقدمت الشركات الحكومية المسؤولة عن تطوير التقنيات الكمومية في البلاد تطوراتها المتقدمة إلى الرئيس الروسي، وهي عبارة عن أقوى جهاز كمبيوتر في البلاد - وهو كمبيوتر كمي بسعة 16 كيوبت.ويطلق التحالف في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يضم الشركات الرائدة في البلاد، بما في ذلك "سبيربنك"، خطًا جديدًا من العمل على تطبيق تقنيات الكم في مجال الذكاء الاصطناعي.وأعلنت موسكو في المنتدى عن إنشاء كتلة كمومية بحلول نهاية عام 2024 على أساس البنية التحتية لمركز سكولكوفو للابتكار.ووفقًا للخبراء، قد يبدأ الاستخدام العملي الواسع النطاق للحوسبة الكمية في وقت مبكر من عام 2025، وفي أفق عام 2030، ستصبح القيادة التكنولوجية غير الكمية مستحيلة.استضافت العاصمة الروسية موسكو منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي نظم للمرة الأولى، من الفترة 9 ولغاية 14 يوليو/ تموز.يذكر أنه زار الموقع أكثر من 1400 شخص، بما في ذلك 750 متخصصًا من أكثر من 80 مؤسسة تعليمية وبحثية روسية وأجنبية و250 من ممثلي وسائل الإعلام.

https://sputnikarabic.ae/20230713/منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-يشهد-عرض-أجهزة-حوسبة-كمومية-1079041454.html

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