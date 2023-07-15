https://sputnikarabic.ae/20230715/نقل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بنيامين-نتنياهو-بشكل-عاجل-إلى-المستشفى-1079097498.html

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، اليوم السبت، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T14:12+0000

2023-07-15T14:12+0000

2023-07-15T14:39+0000

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو (73 عاما) المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن شعر بالمرض أثناء الصلاة في كنيس يهودي.ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصام اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.وبحسب الصحيفة "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".

https://sputnikarabic.ae/20230714/تعليقا-على-الرفض-الجماعي-نتنياهو-يمكن-للدولة-مواصلة-عملها-دون-طيارين-لكنها-لا-تستمر-دون-حكومة-1079060422.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو