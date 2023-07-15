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https://sputnikarabic.ae/20230715/نقل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بنيامين-نتنياهو-بشكل-عاجل-إلى-المستشفى-1079097498.html
نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى
نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى
نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، اليوم السبت، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T14:12+0000
2023-07-15T14:39+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو (73 عاما) المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن شعر بالمرض أثناء الصلاة في كنيس يهودي.ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصام اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.وبحسب الصحيفة "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".
https://sputnikarabic.ae/20230714/تعليقا-على-الرفض-الجماعي-نتنياهو-يمكن-للدولة-مواصلة-عملها-دون-طيارين-لكنها-لا-تستمر-دون-حكومة-1079060422.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى

14:12 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 14:39 GMT 15.07.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، اليوم السبت، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".
وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.
وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو (73 عاما) المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن شعر بالمرض أثناء الصلاة في كنيس يهودي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
تعليقا على الرفض الجماعي.. نتنياهو: يمكن للدولة مواصلة عملها دون طيارين لكنها لا تستمر دون حكومة
أمس, 10:10 GMT
ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصام اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.
في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.
وبحسب الصحيفة "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".
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