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https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-الدفاع-انتهى-التجنيد-الربيعي-في-روسيا-وتم-ارسال-147-ألف-مجند-للخدمة-1079084577.html
وزارة الدفاع: انتهى التجنيد الربيعي في روسيا وتم إرسال 147 ألف مجند للخدمة
وزارة الدفاع: انتهى التجنيد الربيعي في روسيا وتم إرسال 147 ألف مجند للخدمة
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن التجنيد الربيعى الروسي اكتمل، وتم إرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:57+0000
2023-07-15T09:17+0000
روسيا
العالم
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية. ووفقًا لمرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 30 مارس 2023 رقم 220، في ربيع هذا العام، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية، عن طريق التجنيد في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "لجان التجنيد بدأت عملها في 1 أبريل/ نيسان الماضي، وأن إرسال المجندين من نقاط التجمع إلى القوات بدأ في 20 أبريل. ويحق للشباب الذين وصلوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اختيار أداء الخدمة العسكرية بمختلف أنواعها وفروعها العسكرية، مع مراعاة حالتهم الصحية ونتائج الاختيار النفسي المهني".وأضافت: "يلاحظ أن المجندين كانوا يحصلون على الزي الرسمي اليومي قبل المغادرة: للبحرية - أسود، للقوات الجوية والقوات المحمولة جواً - أزرق، وكذلك بطاقات السفر الإلكترونية المصرفية والشخصية".وقالت الدفاع: "لضمان النقل العسكري، شاركت 14رحلة جوية لطائرات القوات المسلحة الروسية، و153 رحلة طيران مدني، وأكثر من ألفي عربة من قطارات الركاب، وكذلك النقل البري للوحدات العسكرية".ووفقا للدفاع الروسية، يتم تسجيل معظم المجندين في تشكيلات التدريب والوحدات العسكرية، حيث سيتقنون المعدات العسكرية الحديثة ويتلقون تخصصًا عسكريًا في غضون خمسة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الخدمة-العسكرية-بالجيش-الروسي-تعلن-تجنيد-21-ألفا-منذ-مطلع-أبريل-الجاري-1075953430.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزارة الدفاع: انتهى التجنيد الربيعي في روسيا وتم إرسال 147 ألف مجند للخدمة

08:57 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 15.07.2023)
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتوجه المجندين إلى العملية العسكرية الخاصة الروسية، في منطقة فولغوغراد، روسيا
توجه المجندين إلى العملية العسكرية الخاصة الروسية، في منطقة فولغوغراد، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Kirill Braga
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن التجنيد الربيعى الروسي اكتمل، وتم إرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية. ووفقًا لمرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 30 مارس 2023 رقم 220، في ربيع هذا العام، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية، عن طريق التجنيد في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "لجان التجنيد بدأت عملها في 1 أبريل/ نيسان الماضي، وأن إرسال المجندين من نقاط التجمع إلى القوات بدأ في 20 أبريل. ويحق للشباب الذين وصلوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اختيار أداء الخدمة العسكرية بمختلف أنواعها وفروعها العسكرية، مع مراعاة حالتهم الصحية ونتائج الاختيار النفسي المهني".
وأضافت: "يلاحظ أن المجندين كانوا يحصلون على الزي الرسمي اليومي قبل المغادرة: للبحرية - أسود، للقوات الجوية والقوات المحمولة جواً - أزرق، وكذلك بطاقات السفر الإلكترونية المصرفية والشخصية".
الملازم أنستاسيا تيريشينا، رئيسة وحدة الاتصالات بوحدة الاتصال التابعة للقوات المجوقلة (القوات المحمولة جواً) أثناء الخدمة العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخدمة العسكرية بالجيش الروسي تعلن تجنيد 21 ألفا منذ مطلع أبريل الجاري
15 أبريل, 14:55 GMT
وقالت الدفاع: "لضمان النقل العسكري، شاركت 14رحلة جوية لطائرات القوات المسلحة الروسية، و153 رحلة طيران مدني، وأكثر من ألفي عربة من قطارات الركاب، وكذلك النقل البري للوحدات العسكرية".
ووفقا للدفاع الروسية، يتم تسجيل معظم المجندين في تشكيلات التدريب والوحدات العسكرية، حيث سيتقنون المعدات العسكرية الحديثة ويتلقون تخصصًا عسكريًا في غضون خمسة أشهر.
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