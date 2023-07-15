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وزارة الصحة التونسية تحذر من أسباب التسمم الغذائي الجماعي
وزارة الصحة التونسية تحذر من أسباب التسمم الغذائي الجماعي
حذرت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، من التسممات الغذائية الجماعية، وخاصة بالنسبة لفئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، وهم الأطفال الصغار والنساء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T11:51+0000
2023-07-15T11:51+0000
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ونقل موقع "أرابسك" عن الوزارة بيانا، قالت فيه إن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تلوث الأغذية بالكائنات الحية الدقيقة الممرضة، محذرة مما يشهده فصل الصيف من مناسبات عائلية. وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توصي باتباع قواعد السلامة الصحية للأغذية، والتي تتضمن عدة نقاط مهمة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل وبعد إعداد وتناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه، وغسل الخضر والغلال جيدا بالماء الصالح للشرب.وأوصى الخبراء كذلك باتباع عدة نصائح للحفاظ على سلامة الأغذية في المطبخ، وذلك بتنظيف وتطهير أواني الطبخ والأسطح وألواح التقطيع المستخدمة في المطبخ مباشرة بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار، وتجنب دخول الحشرات مثل الذباب والصراصير للمطبخ، بالحفاظ على نظافته باستمرار ووضع ناموسيات على الفتحات. كما ينصح باستخدام مياه ومواد غذائية مأمونة، وذلك بتجنب التزود من مصادر غير مأمونة بما في ذلك شاحنات بيع المياه بالتجول، واستخدام مياه صالحة للشرب لإعداد الطعام والشرب والتنظيف، واستخدام مواد غذائية سليمة مع التثبت من حالة المعلبات وتاريخ انتهاء صلوحية الواد الغذائية المعلبة. وشدد البيان في ختامه على ضرورة التزود بالمواد الغذائية من محلات مختصة بهذا الغرض، وتجنب اقتناء المنتجات المعروضة في الطريق العام والتي تكون عرضة لأشعة الشمس ومختلف أشكال التلوث.يذكر أن السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمالي الجزائر كانت قد قررت، في فبراير/ شباط الماضي، فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء في مدرسة بوشوارب عبد القادر في سعيدة.ووجّه والي سعيدة، أحمد بودوح بـ"فتح التحقيق في الواقعة وبتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, الأخبار

وزارة الصحة التونسية تحذر من أسباب التسمم الغذائي الجماعي

11:51 GMT 15.07.2023
موجة من الاحتجاجات في إحدى محافظات تونس إثر تسمم عدد من الشبان بمادة كحولية سامة
موجة من الاحتجاجات في إحدى محافظات تونس إثر تسمم عدد من الشبان بمادة كحولية سامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
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حذرت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، من التسممات الغذائية الجماعية، وخاصة بالنسبة لفئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، وهم الأطفال الصغار والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.
ونقل موقع "أرابسك" عن الوزارة بيانا، قالت فيه إن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تلوث الأغذية بالكائنات الحية الدقيقة الممرضة، محذرة مما يشهده فصل الصيف من مناسبات عائلية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توصي باتباع قواعد السلامة الصحية للأغذية، والتي تتضمن عدة نقاط مهمة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل وبعد إعداد وتناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه، وغسل الخضر والغلال جيدا بالماء الصالح للشرب.
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وأوصى الخبراء كذلك باتباع عدة نصائح للحفاظ على سلامة الأغذية في المطبخ، وذلك بتنظيف وتطهير أواني الطبخ والأسطح وألواح التقطيع المستخدمة في المطبخ مباشرة بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار، وتجنب دخول الحشرات مثل الذباب والصراصير للمطبخ، بالحفاظ على نظافته باستمرار ووضع ناموسيات على الفتحات.
كما ينصح باستخدام مياه ومواد غذائية مأمونة، وذلك بتجنب التزود من مصادر غير مأمونة بما في ذلك شاحنات بيع المياه بالتجول، واستخدام مياه صالحة للشرب لإعداد الطعام والشرب والتنظيف، واستخدام مواد غذائية سليمة مع التثبت من حالة المعلبات وتاريخ انتهاء صلوحية الواد الغذائية المعلبة.
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وشدد البيان في ختامه على ضرورة التزود بالمواد الغذائية من محلات مختصة بهذا الغرض، وتجنب اقتناء المنتجات المعروضة في الطريق العام والتي تكون عرضة لأشعة الشمس ومختلف أشكال التلوث.
يذكر أن السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمالي الجزائر كانت قد قررت، في فبراير/ شباط الماضي، فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء في مدرسة بوشوارب عبد القادر في سعيدة.
ووجّه والي سعيدة، أحمد بودوح بـ"فتح التحقيق في الواقعة وبتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".
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