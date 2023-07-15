https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-الصحة-التونسية-تحذر-من-أسباب-التسمم-الغذائي-الجماعي-1079089454.html

وزارة الصحة التونسية تحذر من أسباب التسمم الغذائي الجماعي

وزارة الصحة التونسية تحذر من أسباب التسمم الغذائي الجماعي

حذرت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، من التسممات الغذائية الجماعية، وخاصة بالنسبة لفئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، وهم الأطفال الصغار والنساء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T11:51+0000

2023-07-15T11:51+0000

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ونقل موقع "أرابسك" عن الوزارة بيانا، قالت فيه إن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تلوث الأغذية بالكائنات الحية الدقيقة الممرضة، محذرة مما يشهده فصل الصيف من مناسبات عائلية. وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توصي باتباع قواعد السلامة الصحية للأغذية، والتي تتضمن عدة نقاط مهمة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل وبعد إعداد وتناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه، وغسل الخضر والغلال جيدا بالماء الصالح للشرب.وأوصى الخبراء كذلك باتباع عدة نصائح للحفاظ على سلامة الأغذية في المطبخ، وذلك بتنظيف وتطهير أواني الطبخ والأسطح وألواح التقطيع المستخدمة في المطبخ مباشرة بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار، وتجنب دخول الحشرات مثل الذباب والصراصير للمطبخ، بالحفاظ على نظافته باستمرار ووضع ناموسيات على الفتحات. كما ينصح باستخدام مياه ومواد غذائية مأمونة، وذلك بتجنب التزود من مصادر غير مأمونة بما في ذلك شاحنات بيع المياه بالتجول، واستخدام مياه صالحة للشرب لإعداد الطعام والشرب والتنظيف، واستخدام مواد غذائية سليمة مع التثبت من حالة المعلبات وتاريخ انتهاء صلوحية الواد الغذائية المعلبة. وشدد البيان في ختامه على ضرورة التزود بالمواد الغذائية من محلات مختصة بهذا الغرض، وتجنب اقتناء المنتجات المعروضة في الطريق العام والتي تكون عرضة لأشعة الشمس ومختلف أشكال التلوث.يذكر أن السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمالي الجزائر كانت قد قررت، في فبراير/ شباط الماضي، فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء في مدرسة بوشوارب عبد القادر في سعيدة.ووجّه والي سعيدة، أحمد بودوح بـ"فتح التحقيق في الواقعة وبتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".

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https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-عاجلا-في-تسمم-100-جندي-داخل-قاعدة-عسكرية-1077280818.html

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