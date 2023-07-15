https://sputnikarabic.ae/20230715/وزيران-سوريان-يتجولان-قرب-خطوط-التماس-مع-الجيش-الأمريكي-شرقي-البلاد-1079091655.html

وزيران سوريان يتجولان قرب خطوط التماس مع الجيش الأمريكي شرقي البلاد

وزيران سوريان يتجولان قرب خطوط التماس مع الجيش الأمريكي شرقي البلاد

من مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور، وعلى بعد أمتار من القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز الطبيعي شرق محافظة دير الزور، تفقد... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T12:56+0000

2023-07-15T12:56+0000

2023-07-15T12:56+0000

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وجولة الوزيرين السوريين تتزامن مع التعزيزات غير المسبوقة التي نشرها الجيش الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له في تنظيم "قسد"، في ريف دير الزور الشرقي، تخللها تفقد عمليات تأهيل المشفى الوطني في الميادين من الدمار الذي ألحقه به تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إبان سيطرته على المدينة.وتفقد الوزيران البناء التعليمي لمدرسة التمريض والقبالة، وقاما بزيارة مشفى الأسد الجامعي ومنظومة الإسعاف المركزية في دير الزور، وأعمال إعادة التأهيل في فندق البادية، أحد أهم الفنادق في محافظة دير الزور، ومن المتوقع أن تسهم عودته إلى العمل في تنشيط حركة السياحة بعد سنوات الحرب.وتتزامن الزيارة الحكومية السورية مع استمرار التوتر الذي تشهده خطوط التماس بين مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، وبين مناطق قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له، على طول المناطق المحررة، شمال نهر الفرات.ورافقهما في الجولة محافظ دير الزور فاضل نجار، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور رائد الغضبان، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومدراء الدوائرالحكومية في المحافظة.وخلال الأيام الأخيرة، قام جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الأكراد الموالين له في تنظيم "قسد" بتعزيز نقاطهم بشكل غير مسبوق على خطوط التماس، عبر استقدام تعزيزات عسكرية من الرقة والحسكة إلى ريف دير الزور، وزجّها في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور الشمالي، والبلدات المجاورة لهما.وتم نشر مئات من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي، مع تشديد الحراسة على مواقع جيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له، وسط نشاط جوي حربي متواصل في سماء المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230712/-على-مسمع-جنود-وضباط-الجيش-الأمريكيالقبائل-العربية-شرقي-سوريا-أوقفوا-سرقة-نفطنا-1078984252.html

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