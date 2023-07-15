https://sputnikarabic.ae/20230715/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تقول-إن-المفاوضات-جارية-بشكل-مكثف-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1079080023.html

وزيرة خارجية ألمانيا تقول إن المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا

وزيرة خارجية ألمانيا تقول إن المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن المفاوضات جارية لإنهاء النزاع في أوكرانيا وتشارك فيها بشكل مكثف يوميا. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T02:11+0000

2023-07-15T02:11+0000

2023-07-15T02:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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مفاوضات السلام

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن بيربوك تحدثت أمس الجمعة في منتدى للقراء في مدينة كيمنتس بألمانيا، مع فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو. وعندما سأل الحضور عن الموعد المناسب لمفاوضات السلام، قالت الوزيرة إنها "تجريها كل يوم".ويروج فلاديمير زيلينسكي لـ"خطة سلام" مؤلفة من 10 نقاط من بينها السلامة الإشعاعية والنووية والأمن الغذائي، والطاقة والإفراج عن جميع الأسرى والمبعدين، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.وروّج زيلينسكي للخطة المذكورة للمرة الأولى خلال قمة مجموعة الـ20 التي عقدت في إندونيسيا، في نوفمبر عام 2022 .وكان الرئيس بوتين، أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائماً على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطراً آنيا أو مستقبلياً، على أمنها وأمن شعبها.وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها، إنه كلما طال أمد المفاوضات، زادت صعوبة الاتفاق؛ يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

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