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https://sputnikarabic.ae/20230715/-المفوضية-الأوروبية-تتخذ-إجراءات-ضد-المجر-بعد-طرد-700-مهرب-للمهاجرين-1079081095.html
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات ضد المجر بعد طرد 700 مهرب للمهاجرين
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات ضد المجر بعد طرد 700 مهرب للمهاجرين
اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، بسبب قرارها طرد 700 مهرب للمهاجرين كانوا محتجزين لديها. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T05:39+0000
2023-07-15T05:39+0000
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وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أفرجت عن هؤلاء المهربين في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومنحتهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أفادت بأن سجونها تحتضن 2600 شخص من 73 دولة، يمثلون 13% من مجموع السجناء في البلاد.وأسفر قرار الحكومة المجرية عن زيادة أعباء دافعي الضرائب، ومع ذلك، تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع نظام مراقبة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيتم متابعتهم في بلدانهم، ولذلك اتخذت إجراءات قانونية ضد المجر. وأثار قرار المجر غضب النمسا، التي قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من العبور، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات المختصرة ليست فعالة أو رادعة، وأنها لا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة. ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن هذه الخطوة غير مبررة، مؤكدا أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة، على حد تعبيره. وأمهلت المفوضية الأوروبية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة هذه المخاوف، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بودابست إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال.
https://sputnikarabic.ae/20230703/المجر-أعضاء-الاتحاد-الأوروبي-لا-يريدون-مناقشة-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-1078692857.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات ضد المجر بعد طرد 700 مهرب للمهاجرين

05:39 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / Sergio Floresالشرطة تحرس منطقة في مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022.
الشرطة تحرس منطقة في مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / Sergio Flores
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اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، بسبب قرارها طرد 700 مهرب للمهاجرين كانوا محتجزين لديها.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أفرجت عن هؤلاء المهربين في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومنحتهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أفادت بأن سجونها تحتضن 2600 شخص من 73 دولة، يمثلون 13% من مجموع السجناء في البلاد.
وأسفر قرار الحكومة المجرية عن زيادة أعباء دافعي الضرائب، ومع ذلك، تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع نظام مراقبة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيتم متابعتهم في بلدانهم، ولذلك اتخذت إجراءات قانونية ضد المجر.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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المجر: أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يريدون مناقشة عضوية أوكرانيا في الحلف
3 يوليو, 14:31 GMT
وأثار قرار المجر غضب النمسا، التي قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من العبور، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات المختصرة ليست فعالة أو رادعة، وأنها لا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن هذه الخطوة غير مبررة، مؤكدا أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة، على حد تعبيره.
وأمهلت المفوضية الأوروبية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة هذه المخاوف، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بودابست إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال.
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