https://sputnikarabic.ae/20230715/-المفوضية-الأوروبية-تتخذ-إجراءات-ضد-المجر-بعد-طرد-700-مهرب-للمهاجرين-1079081095.html
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات ضد المجر بعد طرد 700 مهرب للمهاجرين
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات ضد المجر بعد طرد 700 مهرب للمهاجرين
اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، بسبب قرارها طرد 700 مهرب للمهاجرين كانوا محتجزين لديها. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T05:39+0000
2023-07-15T05:39+0000
2023-07-15T05:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064400831_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_0f2ecd242b3075c262ed7ca97828becb.jpg
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أفرجت عن هؤلاء المهربين في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومنحتهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أفادت بأن سجونها تحتضن 2600 شخص من 73 دولة، يمثلون 13% من مجموع السجناء في البلاد.وأسفر قرار الحكومة المجرية عن زيادة أعباء دافعي الضرائب، ومع ذلك، تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع نظام مراقبة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيتم متابعتهم في بلدانهم، ولذلك اتخذت إجراءات قانونية ضد المجر. وأثار قرار المجر غضب النمسا، التي قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من العبور، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات المختصرة ليست فعالة أو رادعة، وأنها لا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة. ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن هذه الخطوة غير مبررة، مؤكدا أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة، على حد تعبيره. وأمهلت المفوضية الأوروبية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة هذه المخاوف، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بودابست إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال.
https://sputnikarabic.ae/20230703/المجر-أعضاء-الاتحاد-الأوروبي-لا-يريدون-مناقشة-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-1078692857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064400831_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_77ec54bfa7da6d659bec309924ce1b3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات ضد المجر بعد طرد 700 مهرب للمهاجرين
تابعنا عبر
اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، بسبب قرارها طرد 700 مهرب للمهاجرين كانوا محتجزين لديها.
وقالت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أفرجت عن هؤلاء المهربين في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومنحتهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أفادت بأن سجونها تحتضن 2600 شخص من 73 دولة، يمثلون 13% من مجموع السجناء في البلاد.
وأسفر قرار الحكومة المجرية عن زيادة أعباء دافعي الضرائب، ومع ذلك، تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع نظام مراقبة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيتم متابعتهم في بلدانهم، ولذلك اتخذت إجراءات قانونية ضد المجر.
وأثار قرار المجر غضب النمسا
، التي قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من العبور، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات المختصرة ليست فعالة أو رادعة، وأنها لا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن هذه الخطوة غير مبررة، مؤكدا أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة، على حد تعبيره.
وأمهلت المفوضية الأوروبية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة هذه المخاوف، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بودابست إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال.