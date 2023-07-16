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https://sputnikarabic.ae/20230716/أرقام-صادمة-الكشف-عن-الخسائر-الأوكرانية-في-حال-توقف-صفقة-الحبوب-1079107429.html
أرقام صادمة.. الكشف عن الخسائر الأوكرانية في حال توقف "صفقة الحبوب"
أرقام صادمة.. الكشف عن الخسائر الأوكرانية في حال توقف "صفقة الحبوب"
كشفت البيانات الصادرة من الأمم المتحدة ووزارة الزارعة الأوكرانية عن المبلغ الذي حصلت عليه كييف لقاء تصديرها للحبوب خلال فترة "صفقة الحبوب". 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T05:37+0000
2023-07-16T05:37+0000
اقتصاد
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وذكر التقرير الأممي أنه خلال فترة "صفقة الحبوب" صدرت أوكرانيا حبوبًا بقيمة 9.8 مليار دولار، وفي حال توقفت الاتفاقية ستخسر الدولة ما يصل إلى 500 مليون دولار شهريًا.ووفقًا لإحصائيات وكالة "سبوتنيك"، في الفترة من أغسطس 2022 - يونيو 2023 ، صدرت أوكرانيا 50.6 مليون طن من الحبوب بإجمالي 9.8 مليار دولار، حيث يمر الجزء الأكبر من الصادرات عبر الموانئ وبلغت حصة الشحنات من خلالها 78%، بينما تجاوزت في الأشهر الأخيرة 80% بشكل ثابت.كما يتم نقل الباقي عن طريق السكك الحديدية والطرق والعبارات كجزء من اتفاقية البحر الأسود حيث تم توريد 28.1 مليون طن من الحبوب أي 55.5% من إجمالي الشحنات الأوكرانية إلى السوق العالمية.وأوضح الخبير المستقل في مجال الصناعة والطاقة، ليونيد خزانوف، لوكالة "سبوتنيك" أن بقية الصادرات على الأرجح تمر عبر موانئ الدانوب في إسماعيل وأوست دونايسك وريني إلى الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن تدفق القطارات بالحبوب بدأ الآن في النمو في اتجاهها. ومن الناحية النقدية بلغت صادرات الحبوب عبر الموانئ 7.7 مليار دولار طوال مدة الصفقة ومرت حبوب بقيمة 5.5 مليار دولار عبر البحر الأسود، و 2.2 مليار دولار عبر الأنهار. نتيجة لذلك ، إذا لم يتم تمديد صفقة الحبوب، فقد تصل الخسائر الشهرية المباشرة لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار شهريًا.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمم-المتحدة-تؤكد-عدم-انطلاق-سفن-محملة-بالأسمدة-الروسية-في-إطار-صفقة-الحبوب-1079096079.html
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اقتصاد
اقتصاد

أرقام صادمة.. الكشف عن الخسائر الأوكرانية في حال توقف "صفقة الحبوب"

05:37 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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كشفت البيانات الصادرة من الأمم المتحدة ووزارة الزارعة الأوكرانية عن المبلغ الذي حصلت عليه كييف لقاء تصديرها للحبوب خلال فترة "صفقة الحبوب".
وذكر التقرير الأممي أنه خلال فترة "صفقة الحبوب" صدرت أوكرانيا حبوبًا بقيمة 9.8 مليار دولار، وفي حال توقفت الاتفاقية ستخسر الدولة ما يصل إلى 500 مليون دولار شهريًا.
ووفقًا لإحصائيات وكالة "سبوتنيك"، في الفترة من أغسطس 2022 - يونيو 2023 ، صدرت أوكرانيا 50.6 مليون طن من الحبوب بإجمالي 9.8 مليار دولار، حيث يمر الجزء الأكبر من الصادرات عبر الموانئ وبلغت حصة الشحنات من خلالها 78%، بينما تجاوزت في الأشهر الأخيرة 80% بشكل ثابت.
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
الأمم المتحدة تؤكد عدم انطلاق سفن محملة بالأسمدة الروسية في إطار صفقة الحبوب
أمس, 14:04 GMT
كما يتم نقل الباقي عن طريق السكك الحديدية والطرق والعبارات كجزء من اتفاقية البحر الأسود حيث تم توريد 28.1 مليون طن من الحبوب أي 55.5% من إجمالي الشحنات الأوكرانية إلى السوق العالمية.
وأوضح الخبير المستقل في مجال الصناعة والطاقة، ليونيد خزانوف، لوكالة "سبوتنيك" أن بقية الصادرات على الأرجح تمر عبر موانئ الدانوب في إسماعيل وأوست دونايسك وريني إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تدفق القطارات بالحبوب بدأ الآن في النمو في اتجاهها. ومن الناحية النقدية بلغت صادرات الحبوب عبر الموانئ 7.7 مليار دولار طوال مدة الصفقة ومرت حبوب بقيمة 5.5 مليار دولار عبر البحر الأسود، و 2.2 مليار دولار عبر الأنهار. نتيجة لذلك ، إذا لم يتم تمديد صفقة الحبوب، فقد تصل الخسائر الشهرية المباشرة لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار شهريًا.
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