https://sputnikarabic.ae/20230716/إصابة-عشرات-الفلسطينيين-بالاختناق-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-بيت-لحم-1079120821.html
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
أصيب فلسطينيان بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه مدينة بيت لحم. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T13:15+0000
2023-07-16T13:15+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة بيت لحم.وأكدت الوكالة أن عشرات الدونمات تم إحراقها بفعل القنابل الحارقة التي أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة السينما وسط المدينة.ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق مداخل المدينة كافة بدعوى إطلاق نار في المكان أسفر عن إصابة 3 مستوطنين.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة تقوع، جنوبي بيت لحم. وقال الجيش إنه "تم تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مارة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم، ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة".وأضافت مصادر إسرائيلية أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، وأن قوات كبيرة تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنهم. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع".
https://sputnikarabic.ae/20230716/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-في-بيت-لحم-فيديو-1079111133.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
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أصيب فلسطينيان بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه مدينة بيت لحم.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة بيت لحم.
وأكدت الوكالة أن عشرات الدونمات تم إحراقها بفعل القنابل الحارقة التي أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة السينما وسط المدينة.
ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق مداخل المدينة كافة بدعوى إطلاق نار في المكان أسفر عن إصابة 3 مستوطنين.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن إصابة 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة تقوع، جنوبي بيت لحم. وقال الجيش إنه "تم تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مارة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم، ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة".
وأضافت مصادر إسرائيلية أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، وأن قوات كبيرة تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنهم. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع".