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إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في بيت لحم... فيديو
إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في بيت لحم... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة تقوع، جنوبي بيت لحم. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T07:18+0000
2023-07-16T07:18+0000
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وقال الجيش إنه "تم تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مارة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم، ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة".وأضافت مصادر إسرائلية أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، وأن قوات كبيرة تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنهم.وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع".
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي

إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في بيت لحم... فيديو

07:18 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة تقوع، جنوبي بيت لحم.
وقال الجيش إنه "تم تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مارة عند حاجز تقوع قرب بيت لحم، ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بمسح المنطقة".
وأضافت مصادر إسرائلية أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، وأن قوات كبيرة تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنهم.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات الجيش تجري عمليات مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع".
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