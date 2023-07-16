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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/إعلام-أوروبا-تتعهد-بتزويد-أوكرانيا-بأسلحة-لا-تستطيع-إنتاجها-1079118143.html
إعلام: أوروبا تتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة لا تستطيع إنتاجها
إعلام: أوروبا تتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة لا تستطيع إنتاجها
كتبت وكالة غربية أن الغرب استنفد تقريبًا مخزوناته من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا، وقد يستغرق الأمر سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات كييف. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:58+0000
2023-07-16T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "ضع في اعتبارك الواقع المذهل - الولايات المتحدة مجبرة على شراء ذخيرة مدفعية تقليدية من كوريا الجنوبية من أجل إمدادات للأوكرانيين".ووفقا للوكالة، أخبرت شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية البنتاغون في الآونة الأخيرة أن الأمر سيستغرق 30 شهرا على الأقل لاستئناف إنتاج مدافع الهاوتزر "إم 777 " وقذائف "155" ملم التي تحتاجها القوات المسلحة الأوكرانية، وتشير شركة "راينميتال" الألمانية إلى فترة لا تقل عن عام لإصلاح وتحديث الدبابات القتالية.وبحسب المقال: "تعتزم شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، اللتان تنتجان الآن بشكل مشترك 2100 نظام من هذا الأنظمة سنويا، مضاعفة هذا الرقم، ولكن ليس قبل عام 2025".وقالت وكالة "بلومبرغ": "هذا النقص في الأسلحة يفسر نقل الذخائر العنقودية الأمريكية إلى كييف".وسبق أن أكدت موسكو أن عمليات التسليم هذه تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار من الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديوأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديوأقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230716/مشاهد-لعمل-أطقم-المدافع-الروسية-ذاتية-الدفع-من-طراز-مستا-إس--فيديو-1079116438.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: أوروبا تتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة لا تستطيع إنتاجها

11:58 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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كتبت وكالة غربية أن الغرب استنفد تقريبًا مخزوناته من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا، وقد يستغرق الأمر سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات كييف.
وقالت الصحيفة: "ضع في اعتبارك الواقع المذهل - الولايات المتحدة مجبرة على شراء ذخيرة مدفعية تقليدية من كوريا الجنوبية من أجل إمدادات للأوكرانيين".

وبحسب الوكالة: "الترسانات المستنفدة، إلى جانب فرص الإمكانيات المحدودة لتجديدها، تثير تساؤلات حول قدرة الصناعة الغربية على مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا".

ووفقا للوكالة، أخبرت شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية البنتاغون في الآونة الأخيرة أن الأمر سيستغرق 30 شهرا على الأقل لاستئناف إنتاج مدافع الهاوتزر "إم 777 " وقذائف "155" ملم التي تحتاجها القوات المسلحة الأوكرانية، وتشير شركة "راينميتال" الألمانية إلى فترة لا تقل عن عام لإصلاح وتحديث الدبابات القتالية.

وأضافت الوكالة: "في الأشهر الأولى من الصراع، أنفقت أوكرانيا أحيانا نحو 500 سلاح مضاد للدبابات من طراز "جافلن" في يوم واحد".

التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
11:12 GMT
وبحسب المقال: "تعتزم شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، اللتان تنتجان الآن بشكل مشترك 2100 نظام من هذا الأنظمة سنويا، مضاعفة هذا الرقم، ولكن ليس قبل عام 2025".
وقالت وكالة "بلومبرغ": "هذا النقص في الأسلحة يفسر نقل الذخائر العنقودية الأمريكية إلى كييف".
وسبق أن أكدت موسكو أن عمليات التسليم هذه تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية بإصرار من الغرب بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
أقرا أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
أقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
أقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
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