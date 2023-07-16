https://sputnikarabic.ae/20230716/إعلام-تركيب-جهاز-في-جسم-نتنياهو-لمراقبة-حالة-القلب-1079113445.html
إعلام: تركيب جهاز في جسم نتنياهو لمراقبة حالة القلب
إعلام: تركيب جهاز في جسم نتنياهو لمراقبة حالة القلب
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم تركيب جهاز في جسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لمراقبة حالة قلبه. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T08:37+0000
2023-07-16T08:37+0000
2023-07-16T08:37+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه تم تركيب جهاز ما لمراقبة حالة قلبه، بعد نقله للمستشفى، أمس.وأفاد مكتب نتنياهو، أمس السبت، في بيان بأن "رئيس الوزراء قضى أمس في بحيرة طبريا أثناء الحر وشكا اليوم من دوار طفيف، وتوجه إلى غرفة الطوارئ بناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة نتنياهو بالجفاف، لافتا إلى أنه "يواصل الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".ونُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير". وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصوم اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.في يناير/ كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.وبحسب الصحيفة، "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".
https://sputnikarabic.ae/20230715/نقل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بنيامين-نتنياهو-بشكل-عاجل-إلى-المستشفى-1079097498.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم
إعلام: تركيب جهاز في جسم نتنياهو لمراقبة حالة القلب
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم تركيب جهاز في جسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لمراقبة حالة قلبه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه تم تركيب جهاز ما لمراقبة حالة قلبه، بعد نقله للمستشفى، أمس.
وأفاد مكتب نتنياهو، أمس السبت، في بيان بأن "رئيس الوزراء قضى أمس في بحيرة طبريا أثناء الحر وشكا اليوم من دوار طفيف، وتوجه إلى غرفة الطوارئ بناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة نتنياهو بالجفاف
، لافتا إلى أنه "يواصل الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".
ونُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك
، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير". وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.
ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصوم اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.
وبحسب الصحيفة، "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".