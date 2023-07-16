https://sputnikarabic.ae/20230716/إيران-تعلن-عن-مخطط-للربط-الكهربائي-مع-روسيا-1079114389.html
إيران تعلن عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا
إيران تعلن عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا
أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن هناك مخططا للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T09:17+0000
2023-07-16T09:17+0000
2023-07-16T09:17+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
وقال الوزير الإيراني، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، اليوم الأحد، إن "هناك مخططا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكة الكهرباء الروسية عبر مسارين أولهما أذربيجان وثانيهما عبر أرمينيا ومن ثم جورجيا".وكان مجلس الوزراء الروسي، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية.وذكر المجلس في بيان أنه "يجرى مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران على أساس التسليم الكامل، بطاقة إجمالية مركّبة لا تقل عن 100 ميغاواط".وأضاف المجلس أن ذلك سيكون بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع محطات الكهرباء العاملة بطاقة الرياح على الحدود مع أفغانستان وعلى ساحل بحر قزوين الإيراني وذلك على أساس عقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً.وكانت روسيا قد استضافت الدورة الـ16 للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر 2022.وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدين، ومناقشة الاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.كما تناولت العراقيل التي تمنع فتح ممر النقل الدولي "شمال جنوب" الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الأمن-القومي-الإيراني-تسريع-تنفيذ-المشروعات-بين-إيران-وروسيا-أولوية-لطهران-1078734646.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
روسيا, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران تعلن عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن هناك مخططا للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا.
وقال
الوزير الإيراني، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، اليوم الأحد، إن "هناك مخططا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكة الكهرباء الروسية عبر مسارين أولهما أذربيجان وثانيهما عبر أرمينيا ومن ثم جورجيا".
وكان مجلس الوزراء الروسي، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية.
وذكر المجلس في بيان أنه "يجرى مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران
على أساس التسليم الكامل، بطاقة إجمالية مركّبة لا تقل عن 100 ميغاواط".
وأضاف المجلس أن ذلك سيكون بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع محطات الكهرباء العاملة بطاقة الرياح على الحدود مع أفغانستان وعلى ساحل بحر قزوين الإيراني وذلك على أساس عقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً.
وكانت روسيا
قد استضافت الدورة الـ16 للجنة الاقتصادية الروسية الإيرانية المشتركة في الشيشان، خلال الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى الأول من نوفمبر 2022.
وناقشت اللجنة مسائل الطاقة وتطوير حقول النفط الإيرانية وتبادل النفط والغاز بين البلدين، وكذلك مجالات الزراعة والصادرات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدين، ومناقشة الاتفاقيات الحالية بين البلدين في هذا الصدد.
كما تناولت العراقيل التي تمنع فتح ممر النقل الدولي "شمال جنوب" الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر الأراضي الإيرانية.