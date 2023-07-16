https://sputnikarabic.ae/20230716/الأسد-يجري-مباحثات-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-في-دمشق-صور-1079115823.html
الأسد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي في دمشق... صور
الأسد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي في دمشق... صور
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى سوريا في زيارة رسمية، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T10:37+0000
2023-07-16T10:37+0000
2023-07-16T10:37+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء السورية، جرت مراسم استقبال رسمية للسوداني في قصر الشعب وسط العاصمة السورية دمشق من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.وفي السياق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراقي أن "السوداني ترأس وفد العراق في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد".وتضمنت المباحثات سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي.تشهد العلاقات العراقية السورية تطورات إيجابية ومشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة، بعد حالة الهدوء النسبي التي يعيشها البلدان، إذ ترتبط بغداد ودمشق بعلاقات تاريخية.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد صرح في مايو/ أيار الماضي، بأن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.واعتبر الوزير أن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.
https://sputnikarabic.ae/20230704/ما-أهمية-التعاون-والتقارب-بين-العراق-وسوريا-على-المستويات-كافة-في-هذه-المرحلة؟-1078732427.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم العربي, الأخبار
الأسد يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي في دمشق... صور
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وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى سوريا في زيارة رسمية، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة
الأنباء السورية، جرت مراسم استقبال رسمية للسوداني في قصر الشعب وسط العاصمة السورية دمشق من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي السياق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراقي أن "السوداني
ترأس وفد العراق في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد".
وتضمنت المباحثات سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي.
تشهد العلاقات العراقية السورية تطورات إيجابية ومشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة، بعد حالة الهدوء النسبي التي يعيشها البلدان، إذ ترتبط بغداد ودمشق بعلاقات تاريخية.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد صرح في مايو/ أيار الماضي، بأن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.
واعتبر الوزير أن عودة سوريا
إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.
وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.