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https://sputnikarabic.ae/20230716/البيت-الأبيض-السلطة-الأخلاقية-الأمريكية-لم-تتضرر-بسبب-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-1079123589.html
البيت الأبيض: السلطة الأخلاقية الأمريكية لم تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية
البيت الأبيض: السلطة الأخلاقية الأمريكية لم تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية
أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن ثقته في أن السلطة الأخلاقية لأمريكا لم تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T14:52+0000
2023-07-16T14:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة قد تضررت بسبب نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا: "سلطتنا الأخلاقية لم تتغير".وأشار سوليفان إلى أن أمريكا لا تخطط لاستعادة مخزونها من الذخائر العنقودية للتعويض عن إرسال الإمدادات منها إلى أوكرانيا.وقال ردا على سؤال حول خطط أمريكا بشأن مخزون الذخائر العنقودية بعد مد أوكرانيا بها: "خطتنا الحالية ليست استعادة هذا المخزون".وقال: "يجب على كل عضو في الحلف، وكل دولة تسعى للانضمام إلى الناتو، أن تفي بمعايير معينة للإصلاح الديمقراطي، وسيعمل الناتو مع أوكرانيا لضمان استكمال هذه الإصلاحات".ولفت سوليفان إلى أن الجيش الأمريكي لن يقاتل القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، ويظل هذا الموقف أساسيًا ودائمًا لأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20230716/البيت-الأبيض-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-أمر-غير-قابل-للنقاش-1079122106.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: السلطة الأخلاقية الأمريكية لم تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

14:52 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن ثقته في أن السلطة الأخلاقية لأمريكا لم تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.
وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة قد تضررت بسبب نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا: "سلطتنا الأخلاقية لم تتغير".

وأضاف: "ببساطة لن نترك أوكرانيا دون سلاح. الرئيس مصمم في هذا الأمر".

وأشار سوليفان إلى أن أمريكا لا تخطط لاستعادة مخزونها من الذخائر العنقودية للتعويض عن إرسال الإمدادات منها إلى أوكرانيا.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
البيت الأبيض: عضوية أوكرانيا في "الناتو" أمر غير قابل للنقاش
14:08 GMT
وقال ردا على سؤال حول خطط أمريكا بشأن مخزون الذخائر العنقودية بعد مد أوكرانيا بها: "خطتنا الحالية ليست استعادة هذا المخزون".

وأكد سوليفان أن الإصلاحات الديمقراطية شرط لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وقال: "يجب على كل عضو في الحلف، وكل دولة تسعى للانضمام إلى الناتو، أن تفي بمعايير معينة للإصلاح الديمقراطي، وسيعمل الناتو مع أوكرانيا لضمان استكمال هذه الإصلاحات".
ولفت سوليفان إلى أن الجيش الأمريكي لن يقاتل القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، ويظل هذا الموقف أساسيًا ودائمًا لأمريكا.
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