https://sputnikarabic.ae/20230716/البيت-الأبيض-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-أمر-غير-قابل-للنقاش-1079122106.html

البيت الأبيض: عضوية أوكرانيا في "الناتو" أمر غير قابل للنقاش

البيت الأبيض: عضوية أوكرانيا في "الناتو" أمر غير قابل للنقاش

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن ثقته في تقرير مسألة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو عقب نتائج قمة فيلنيوس، واعتبارها عقب تلك القمة موضوع غير... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T14:08+0000

2023-07-16T14:08+0000

2023-07-16T14:08+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال سوليفان في مقابلة: "في النهاية، أعلنا لـ"الناتو" بكل بساطة - مستقبل أوكرانيا في الناتو، هذا غير قابل للتفاوض، هذا ما اتفقنا عليه".وأشار سوليفان إلى أن أمريكا مستعدة لأي قرار تتخذه روسيا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود، وتعمل بشكل وثيق مع أوكرانيا بشأن هذه القضية.وأضاف سوليفان أنه وفقًا لأمريكا، فإن انسحاب روسيا من الاتفاقية سيكون بمثابة "تكاليف دبلوماسية ضخمة" لموسكو، لكن الخيار يبقى بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونشرت دول مجموعة الـ 7، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الناتو في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على مواعيد نهائية محددة للتنفيذ، وكذلك الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.

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