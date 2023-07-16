https://sputnikarabic.ae/20230716/البيت-الأبيض-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-أمر-غير-قابل-للنقاش-1079122106.html
البيت الأبيض: عضوية أوكرانيا في "الناتو" أمر غير قابل للنقاش
البيت الأبيض: عضوية أوكرانيا في "الناتو" أمر غير قابل للنقاش
أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن ثقته في تقرير مسألة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو عقب نتائج قمة فيلنيوس، واعتبارها عقب تلك القمة موضوع غير... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T14:08+0000
2023-07-16T14:08+0000
2023-07-16T14:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg
وقال سوليفان في مقابلة: "في النهاية، أعلنا لـ"الناتو" بكل بساطة - مستقبل أوكرانيا في الناتو، هذا غير قابل للتفاوض، هذا ما اتفقنا عليه".وأشار سوليفان إلى أن أمريكا مستعدة لأي قرار تتخذه روسيا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود، وتعمل بشكل وثيق مع أوكرانيا بشأن هذه القضية.وأضاف سوليفان أنه وفقًا لأمريكا، فإن انسحاب روسيا من الاتفاقية سيكون بمثابة "تكاليف دبلوماسية ضخمة" لموسكو، لكن الخيار يبقى بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونشرت دول مجموعة الـ 7، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الناتو في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على مواعيد نهائية محددة للتنفيذ، وكذلك الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230714/تغريدة-زيلينسكي-التي-أزعجت-البيت-الأبيض-واشنطن-تفكر-في-تقليص-دعوته-إلى-الناتو-1079072300.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_89d80ad7c83b996878c0960c106f9c63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: عضوية أوكرانيا في "الناتو" أمر غير قابل للنقاش
تابعنا عبر
أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن ثقته في تقرير مسألة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو عقب نتائج قمة فيلنيوس، واعتبارها عقب تلك القمة موضوع غير مطروح للنقاش.
وقال سوليفان في مقابلة: "في النهاية، أعلنا لـ"الناتو" بكل بساطة - مستقبل أوكرانيا في الناتو، هذا غير قابل للتفاوض، هذا ما اتفقنا عليه".
وأضاف سوليفان أن أوكرانيا ستستمر في تلقي الدعم اللازم من حلفائها الغربيين.
وأشار سوليفان إلى أن أمريكا مستعدة لأي قرار تتخذه روسيا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود، وتعمل بشكل وثيق مع أوكرانيا بشأن هذه القضية.
وقال سوليفان: "من المحتمل أن تنسحب روسيا منها (مبادرة حبوب البحر الأسود)، وربما تستمر، نحن مستعدون لأي سيناريو، ونحن نعمل عن كثب على هذا الأمر مع الأوكرانيين".
وأضاف سوليفان أنه وفقًا لأمريكا، فإن انسحاب روسيا من الاتفاقية سيكون بمثابة "تكاليف دبلوماسية ضخمة" لموسكو، لكن الخيار يبقى بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونشرت دول مجموعة الـ 7، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الناتو في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على مواعيد نهائية محددة للتنفيذ، وكذلك الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.