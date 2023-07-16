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https://sputnikarabic.ae/20230716/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-منفذ-عملية-أوقعت-3-إصابات-بين-المستوطنين-قرب-بيت-لحم-1079119895.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية أوقعت 3 إصابات بين المستوطنين قرب بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية أوقعت 3 إصابات بين المستوطنين قرب بيت لحم
اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، منفذ عملية إطلاق النار قرب حاجز تقوع والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T12:58+0000
2023-07-16T13:16+0000
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رام الله- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "اعتقلت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) المخرب المشتبه في تنفيذ عملية إطلاق النار التخريبية قرب بيت لحم في وقت سابق من اليوم".واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، مدينة بيت لحم وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة عشرة فلسطينيين بالاختناق، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية قبل اعتقال المنفذ عثرت على مركبته التي استخدمها في تنفيذ العملية.وكان ثلاثة مستوطنين أصيبوا أحدهما بجروح خطيرة، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنة تقوع شرق بيت لحم.وفرضت قوات الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على محافظة بيت لحم وقامت بإغلاق معظم مداخل المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230716/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-في-بيت-لحم-فيديو-1079111133.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية أوقعت 3 إصابات بين المستوطنين قرب بيت لحم

12:58 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 16.07.2023)
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، منفذ عملية إطلاق النار قرب حاجز تقوع والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين.
رام الله- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "اعتقلت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) المخرب المشتبه في تنفيذ عملية إطلاق النار التخريبية قرب بيت لحم في وقت سابق من اليوم".
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، مدينة بيت لحم وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة عشرة فلسطينيين بالاختناق، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية قبل اعتقال المنفذ عثرت على مركبته التي استخدمها في تنفيذ العملية.
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في بيت لحم... فيديو
07:18 GMT
وكان ثلاثة مستوطنين أصيبوا أحدهما بجروح خطيرة، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار عند مفترق مستوطنة تقوع شرق بيت لحم.
وفرضت قوات الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على محافظة بيت لحم وقامت بإغلاق معظم مداخل المدينة.
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