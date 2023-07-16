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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-الروسية-تدمير-7-طائرات-مسيرة-وقاربين-مسيرين-خلال-هجوم-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079108111.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول
الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أهداف في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية، باستخدام 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين،... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T06:34+0000
2023-07-16T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في صباح اليوم، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 7 مركبات جوية غير مأهولة وقاربين مسيرين على أهداف في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من ساحل شبه جزيرة القرم، فيما جرى إسقاط 5 طائرات مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية قبل وصولها إلى أهدافها.وتابع البيان: "في الجزء الشمالي من البحر الأسود، رُصد قاربان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية ودُمرا بنيران أسلحة القوارب المكلفة بحماية المنطقة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20230716/محافظ-الدفاع-الجوي-يصد-هجوما-للطائرات-المسيرة-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079106328.html
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الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول

06:34 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 16.07.2023)
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Photo / Sevastopol State University
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أهداف في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية، باستخدام 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين، حيث جرى تدمير جميع المركبات المهاجمة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في صباح اليوم، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 7 مركبات جوية غير مأهولة وقاربين مسيرين على أهداف في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من ساحل شبه جزيرة القرم، فيما جرى إسقاط 5 طائرات مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية قبل وصولها إلى أهدافها.
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم سيفاستوبول: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على المدينة
01:47 GMT
وتابع البيان: "في الجزء الشمالي من البحر الأسود، رُصد قاربان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية ودُمرا بنيران أسلحة القوارب المكلفة بحماية المنطقة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
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