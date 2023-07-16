https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-الروسية-تدمير-7-طائرات-مسيرة-وقاربين-مسيرين-خلال-هجوم-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079108111.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول
الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أهداف في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية، باستخدام 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين،... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T06:34+0000
2023-07-16T06:34+0000
2023-07-16T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في صباح اليوم، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 7 مركبات جوية غير مأهولة وقاربين مسيرين على أهداف في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من ساحل شبه جزيرة القرم، فيما جرى إسقاط 5 طائرات مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية قبل وصولها إلى أهدافها.وتابع البيان: "في الجزء الشمالي من البحر الأسود، رُصد قاربان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية ودُمرا بنيران أسلحة القوارب المكلفة بحماية المنطقة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20230716/محافظ-الدفاع-الجوي-يصد-هجوما-للطائرات-المسيرة-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079106328.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول
06:34 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 16.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي للقوات الأوكرانية على أهداف في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية، باستخدام 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين، حيث جرى تدمير جميع المركبات المهاجمة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في صباح اليوم، تم إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 7 مركبات جوية غير مأهولة وقاربين مسيرين على أهداف في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من ساحل شبه جزيرة القرم، فيما جرى إسقاط 5 طائرات مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية قبل وصولها إلى أهدافها.
وتابع البيان: "في الجزء الشمالي من البحر الأسود، رُصد قاربان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية ودُمرا بنيران أسلحة القوارب المكلفة بحماية المنطقة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.