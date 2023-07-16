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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-الطيران-الروسي-ينطلق-أكثر-من-40-مرة-لقصف-مواقع-الجيش-الأوكراني--عاجل-1079106511.html
الدفاع: الطيران الروسي ينطلق أكثر من 40 مرة لقصف مواقع الجيش الأوكراني
الدفاع: الطيران الروسي ينطلق أكثر من 40 مرة لقصف مواقع الجيش الأوكراني
أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز الروسية "سنتر"، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T02:05+0000
2023-07-16T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الطيران الروسي
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك لوكالة سبوتنيك، "انطلق طيران المجموعة أكثر من 40 مرة، تم خلالها قصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتركيز القوى والأسلحة للقوات الأوكرانية".
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روسيا, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: الطيران الروسي ينطلق أكثر من 40 مرة لقصف مواقع الجيش الأوكراني

02:05 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 02:24 GMT 16.07.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز الروسية "سنتر"، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتركيز القوى والأسلحة الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك لوكالة سبوتنيك، "انطلق طيران المجموعة أكثر من 40 مرة، تم خلالها قصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتركيز القوى والأسلحة للقوات الأوكرانية".
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