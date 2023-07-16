https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-الطيران-الروسي-ينطلق-أكثر-من-40-مرة-لقصف-مواقع-الجيش-الأوكراني--عاجل-1079106511.html
الدفاع: الطيران الروسي ينطلق أكثر من 40 مرة لقصف مواقع الجيش الأوكراني
الدفاع: الطيران الروسي ينطلق أكثر من 40 مرة لقصف مواقع الجيش الأوكراني
أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز الروسية "سنتر"، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T02:05+0000
2023-07-16T02:05+0000
2023-07-16T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الطيران الروسي
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047302340_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f156adcb67ce32c4da23c49ac3034fb7.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك لوكالة سبوتنيك، "انطلق طيران المجموعة أكثر من 40 مرة، تم خلالها قصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتركيز القوى والأسلحة للقوات الأوكرانية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047302340_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_132919c4c3b262af43e7c3680e43e16e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, الطيران الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع: الطيران الروسي ينطلق أكثر من 40 مرة لقصف مواقع الجيش الأوكراني
02:05 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 02:24 GMT 16.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات المركز الروسية "سنتر"، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتركيز القوى والأسلحة الأوكرانية.