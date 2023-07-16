https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-المجرية-الناتو-يعلم-أن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-بالطرق-العسكرية-1079123021.html

الدفاع المجرية: الناتو يعلم أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية

الدفاع المجرية: الناتو يعلم أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية

صرح وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، أن الحالة المزاجية بشأن الصراع في أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين الدول الأعضاء في الناتو، ومن الواضح أن الحل... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T14:45+0000

2023-07-16T14:45+0000

2023-07-16T14:45+0000

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وقال: "بعض الدول الأعضاء في الناتو، وفي كثير من الأحيان الأمين العام نفسه، على الرغم من أنه ليس نيابة عن الحلف، ولكن نيابة عن بعض دول الأعضاء في الناتو، تواصل الخطاب العدواني".كما أشار إلى أن المجر لا تزود كييف بأسلحة فتاكة وتعارض التصعيد.يذكر أن المجر عارضت باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي مارس/آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.وفي وقت سابق، صرح سكرتير مكتب رئيس مجلس الوزراء المجري، تشابا ديميتر، أن خزائن الاتحاد الأوروبي فارغة بسبب التمويل لأوكرانيا، مع اقتراح ميزانية جديدة لعام 2027 لتخصيص 50 مليار يورو أخرى لكييف، في حين أن بودابست لم تتلق "فلسًا واحدًا" من الأموال المستحقة لها من أموال الاتحاد الأوروبي.وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230715/رئيس-الوزراء-المجري-انضمام-أوكرانيا-للناتو-يؤدي-لاندلاع-حرب-عالمية-1079101573.html

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