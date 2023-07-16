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https://sputnikarabic.ae/20230716/الرئاسة-التركية-أنقرة-تؤيد-توسع-الناتو-لكن-ليس-ضد-أي-دولة-1079106056.html
الرئاسة التركية: أنقرة تؤيد توسع الناتو لكن ليس ضد أي دولة
الرئاسة التركية: أنقرة تؤيد توسع الناتو لكن ليس ضد أي دولة
قال رئيس إدارة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، إن تركيا تدعم توسع الناتو ليس ضد أي دولة بعينها، ولكن لضمان الاستقرار. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T00:29+0000
2023-07-16T00:29+0000
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وقال ألتون إن "تركيا تدعم التوسع الجغرافي للناتو ليس ضد دولة معينة، ولكن لجعلها منظمة أمنية شاملة تساعد في تحقيق الاستقرار".وأضاف، "يسعدنا أن مخاوفنا المشروعة بشأن سياسات السويد بشأن مكافحة الإرهاب قد قبلها حلفاؤنا".ولفت إلى أن تركيا ستظل "شريكًا قويًا" وستدفع التحالف العسكري إلى الأمام لمواجهة التحديات الأمنية وتطوير مبادرات جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230713/روسيا-الاتحاد-الأوروبي-يفقد-استقلاليته-بتبعيته-لـالناتو-1079036269.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الناتو
أخبار تركيا اليوم, العالم, الناتو

الرئاسة التركية: أنقرة تؤيد توسع الناتو لكن ليس ضد أي دولة

00:29 GMT 16.07.2023
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Fotolia / badahos
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قال رئيس إدارة الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، إن تركيا تدعم توسع الناتو ليس ضد أي دولة بعينها، ولكن لضمان الاستقرار.
وقال ألتون إن "تركيا تدعم التوسع الجغرافي للناتو ليس ضد دولة معينة، ولكن لجعلها منظمة أمنية شاملة تساعد في تحقيق الاستقرار".
وأضاف، "يسعدنا أن مخاوفنا المشروعة بشأن سياسات السويد بشأن مكافحة الإرهاب قد قبلها حلفاؤنا".
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روسيا: الاتحاد الأوروبي يفقد استقلاليته بتبعيته لـ"الناتو"
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ولفت إلى أن تركيا ستظل "شريكًا قويًا" وستدفع التحالف العسكري إلى الأمام لمواجهة التحديات الأمنية وتطوير مبادرات جديدة.
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