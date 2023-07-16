https://sputnikarabic.ae/20230716/الرئيس-الإيراني-استراتيجيتنا-هي-تحويل-الحدود-الأمنية-إلى-حدود-اقتصادية-وآمنة-1079123234.html

الرئيس الإيراني: استراتيجيتنا هي تحويل الحدود الأمنية إلى حدود اقتصادية وآمنة

الرئيس الإيراني: استراتيجيتنا هي تحويل الحدود الأمنية إلى حدود اقتصادية وآمنة

قال إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، إن استراتيجية بلاده تتمثل في تحول الحدود الأمنية إلى حدود اقتصادية آمنة. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T14:49+0000

2023-07-16T14:49+0000

2023-07-16T14:49+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني اللواء عاصم منير والوفد المرافق له في طهران.وأشار رئيسي إلى محاولات الأعداء لضرب العلاقات بين دول المنطقة، مشددا على تعزيز التعاون والتفاعل الثنائي والإقليمي بين إيران وباكستان من خلال استغلال الفرص والمجالات الموجودة وتبادل القدرات.وقال الرئيس الإيراني:وأكد إبراهيم رئيسي أن تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين بلاده وباكستان سيؤدي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بينهما، منوهًا إلى أهمية إستخدام الفرص والأرضيات المتاحة وتبادل القدرات المتبادلة.ومن جانبه، أشاد قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، خلال اللقاء، بسياسة إيران القائمة على تعزيز العلاقات مع الجيران، معتبرا إياها فرصة ثمينة جدا للعالم الإسلامي، لافتًا إلى أن توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والحدودية بين البلدين سيساهم في تعزيز الأوضاع الأمنية.وكان اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، قد أكد على أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده وباكستان، وزيادة العلاقات الدفاعية والأمنية المشتركة بين البلدين.وأفادت وكالة "إرنا"، أمس السبت، بأن تصريحات اللواء محمد باقري جاءت خلال لقائه مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي يزور طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث زار مقر القيادة العامة للجيش الإيراني، والتقى مع كبار قادة الجيش الإيراني.ويعود الهدف من الاجتماع الباكستان الإيراني إلى زيادة التفاعلات الثنائية من أجل تطوير التعاون العسكري والتعليمي والدفاعي والأمني بين البلدين، وأشار اللواء محمد باقري إلى الخلفية التاريخية للدولتين الجارتين، باعتباره أساسا لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، لافتًا إلى أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده وباكستان.يشار إلى أنه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، زيارة طهران بهدف تعزيز الدبلوماسية العسكرية مع الدول المجاورة وتوسيع التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأكد أنه ستتناول محادثات الجنرال منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تطورات الأمن في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الأمنية والحدودية والعسكرية، موضحا أن باكستان وإيران يحظيان بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية، وأن البلدين مصممان على معالجة القضايا بينهما وتحقيق المصالح المشتركة.وأوضح مسؤول كبير في الجيش الباكستاني أن القيادة العسكرية في باكستان تسعى لتعزيز التعاون مع الجيران والدول الصديقة لتحقيق المنافع المشتركة، وأن اللواء عاصم منير يلعب دورا مهما في تطوير هذه العلاقات.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قام اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بزيارة رسمية إلى باكستان حيث أجرى مشاورات مهمة مع المسؤولين العسكريين الباكستانيين، بما في ذلك قائد القوات البحرية، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.وكان الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، قد أجرى زيارة رسمية إلى إسلام آباد في يونيو/ حزيران 2023 لمدة 3 أيام، حيث التقى بقادة القوات البحرية والجوية الباكستانية.

https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-الإيراني-يؤكد-زيادة-التنسيق-الدفاعي-والأمني-مع-باكستان-1079099453.html

https://sputnikarabic.ae/20230623/قائد-الجيش-الباكستاني-يعتزم-زيارة-إيران-1078430129.html

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