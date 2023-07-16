https://sputnikarabic.ae/20230716/الرئيس-البلغاري-يعلق-بشكل-غير-متوقع-على-الصراع-في-أوكرانيا-1079118851.html

الرئيس البلغاري يعلق بشكل غير متوقع على الصراع في أوكرانيا

الرئيس البلغاري يعلق بشكل غير متوقع على الصراع في أوكرانيا

أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن نظام كييف يريد استمرار القتال بالرغم من تداعيات ذلك على بقية الدول والمنطقة. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T12:22+0000

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العالم

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وقال راديف خلال مقابلة صحفية إن "أوكرانيا تصر على الاستمرار في شن هذه الحرب، لكن أوروبا كلها تدفع الفاتورة".وبحسب راديف، فإن "القادة الأوروبيين يحاولون بشكل كبير إقناعنا أنه بإرسال المساعدة العسكرية، فإنهم على العكس من ذلك يزيدون أمننا". وأشار الرئيس البلغاري إلى أن الصراع يتفاقم وعدد الضحايا في ازدياد متواصل.

https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-سابق-في-النتاغون-زيلينسكي-يائس-ويريد-جرنا-إلى-صراع-عسكري-مع-روسيا-1079113683.html

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