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https://sputnikarabic.ae/20230716/الرئيس-البلغاري-يعلق-بشكل-غير-متوقع-على-الصراع-في-أوكرانيا-1079118851.html
الرئيس البلغاري يعلق بشكل غير متوقع على الصراع في أوكرانيا
الرئيس البلغاري يعلق بشكل غير متوقع على الصراع في أوكرانيا
أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن نظام كييف يريد استمرار القتال بالرغم من تداعيات ذلك على بقية الدول والمنطقة. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T12:22+0000
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وقال راديف خلال مقابلة صحفية إن "أوكرانيا تصر على الاستمرار في شن هذه الحرب، لكن أوروبا كلها تدفع الفاتورة".وبحسب راديف، فإن "القادة الأوروبيين يحاولون بشكل كبير إقناعنا أنه بإرسال المساعدة العسكرية، فإنهم على العكس من ذلك يزيدون أمننا". وأشار الرئيس البلغاري إلى أن الصراع يتفاقم وعدد الضحايا في ازدياد متواصل.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-سابق-في-النتاغون-زيلينسكي-يائس-ويريد-جرنا-إلى-صراع-عسكري-مع-روسيا-1079113683.html
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العالم

الرئيس البلغاري يعلق بشكل غير متوقع على الصراع في أوكرانيا

12:22 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البلغاري رومين راديف
لرئيس البلغاري رومين راديف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن نظام كييف يريد استمرار القتال بالرغم من تداعيات ذلك على بقية الدول والمنطقة.
وقال راديف خلال مقابلة صحفية إن "أوكرانيا تصر على الاستمرار في شن هذه الحرب، لكن أوروبا كلها تدفع الفاتورة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا
08:49 GMT
وبحسب راديف، فإن "القادة الأوروبيين يحاولون بشكل كبير إقناعنا أنه بإرسال المساعدة العسكرية، فإنهم على العكس من ذلك يزيدون أمننا".
وأشار الرئيس البلغاري إلى أن الصراع يتفاقم وعدد الضحايا في ازدياد متواصل.
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