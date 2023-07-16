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https://sputnikarabic.ae/20230716/السفير-التركي-لدى-مصر-لـسبوتنيك-زيارة-السيسي-إلى-أنقرة-تقررت-بالفعل-وستتم-بالموعد-المناسب-1079116845.html
السفير التركي لدى مصر لـ"سبوتنيك": زيارة السيسي إلى أنقرة تقررت بالفعل وستتم بالموعد المناسب
السفير التركي لدى مصر لـ"سبوتنيك": زيارة السيسي إلى أنقرة تقررت بالفعل وستتم بالموعد المناسب
أكد السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شين، أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، لافتًا إلى بدء حقبة جديدة... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:23+0000
2023-07-16T11:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال موتلو شين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية".وأوضح السفير التركي لدى القاهرة أن "الزيارة ستعقد في الموعد المناسب لها"، دون أن ينفي أو يؤكد صحة الموعد المتداول في وسائل الإعلام، والمُحدد في 27 تموز/ يوليو الجاري.وشدد موتلو شين على أن "الجانبين سيواصلان العمل على برنامج القمة ومضمون الزيارة".وفي وقت سابق، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.
https://sputnikarabic.ae/20230704/وزير-خارجية-تركيا-رفع-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-مصر-خطوة-جديدة-في-تطبيع-العلاقات-1078723012.html
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مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

السفير التركي لدى مصر لـ"سبوتنيك": زيارة السيسي إلى أنقرة تقررت بالفعل وستتم بالموعد المناسب

11:23 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 16.07.2023)
© AFP 2023 / BULENT KILICأعلام مصر وتركيا
أعلام مصر وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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حصري
أكد السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شين، أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، لافتًا إلى بدء حقبة جديدة من التعاون الثنائي المشترك.
القاهرة - سبوتنيك. قال موتلو شين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية".
وأوضح السفير التركي لدى القاهرة أن "الزيارة ستعقد في الموعد المناسب لها"، دون أن ينفي أو يؤكد صحة الموعد المتداول في وسائل الإعلام، والمُحدد في 27 تموز/ يوليو الجاري.
وشدد موتلو شين على أن "الجانبين سيواصلان العمل على برنامج القمة ومضمون الزيارة".
وفي وقت سابق، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
وزير خارجية تركيا: رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر "خطوة جديدة" في تطبيع العلاقات
4 يوليو, 13:09 GMT
واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.
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