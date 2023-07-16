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السوداني: سوريا والعراق يواجهان تحدي شح المياه ويجب التحدث مع دول المنبع
السوداني: سوريا والعراق يواجهان تحدي شح المياه ويجب التحدث مع دول المنبع
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن سوريا والعراق يواجهان تحدي شح المياه ويجب التحدث مع دول المنبع. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:30+0000
2023-07-16T11:30+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق، اليوم الأحد.أضاف السوداني أن بلاده تدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات عن سوريا وإيصال المساعدات لها.وأكد أن بغداد ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واحتلالها لأي أراض عربية أينما كانت.ولفت رئيس وزراء العراقي إلى أن مفتاح أمن المنطقة واستقرارها هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.كما شدد على أن منهج الحكومة العراقية هو إقامة العلاقات المتوازنة مع الجميع.بدوره، قال الرئيس السوري بشار الأسد،، إنه بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في دمشق "سرقة" حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات.يذكر أنه لأكثر من مرة حملت بغداد ودمشق جارتيهما إيران وتركيا مسؤولية تراجع منسوب المياه إلى حد مخيف على خلفية بناء سدود على نهري دجلة والفرات.وشددا على "أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة إلى تركيا وإيران اللتين تعتبران رافدين لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".وكان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20230716/الأسد-زيارة-رئيس-الوزراء-العراقي-إلى-سوريا-تشكل-نقلة-نوعية-وحقيقية-في-إطار-العلاقات-بين-البلدين-1079117002.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم العربي, الأخبار
السوداني: سوريا والعراق يواجهان تحدي شح المياه ويجب التحدث مع دول المنبع
11:30 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 16.07.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن سوريا والعراق يواجهان تحدي شح المياه ويجب التحدث مع دول المنبع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري بشار الأسد
، في دمشق، اليوم الأحد.
أضاف السوداني أن بلاده تدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات عن سوريا وإيصال المساعدات لها.
وأكد أن بغداد ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واحتلالها لأي أراض عربية أينما كانت.
ولفت رئيس وزراء العراقي إلى أن مفتاح أمن المنطقة واستقرارها هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
كما شدد على أن منهج الحكومة العراقية هو إقامة العلاقات المتوازنة مع الجميع.
بدوره، قال الرئيس السوري بشار الأسد،، إنه بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في دمشق "سرقة" حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات.
يذكر أنه لأكثر من مرة حملت بغداد ودمشق جارتيهما إيران وتركيا مسؤولية تراجع منسوب المياه إلى حد مخيف على خلفية بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وشددا على "أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة إلى تركيا وإيران
اللتين تعتبران رافدين لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".
وكان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.