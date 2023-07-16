https://sputnikarabic.ae/20230716/السوداني-موقف-العراق-الداعم-لوحدة-الأراضي-السورية-قانوني-ومبدئي-1079123823.html

السوداني: موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية قانوني ومبدئي

السوداني: موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية قانوني ومبدئي

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن بلاده وسوريا بلدان تجمعهما روابط مشتركة، مؤكدًا أن موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T15:03+0000

2023-07-16T15:03+0000

2023-07-16T15:03+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg

وذكرت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات السوداني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس السوري، بشار الأسد، في العاصمة دمشق.وشدد السوداني على ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق وسوريا، مضيفًا أن "الأمن والاستقرار بين البلدين عاملان يدفعان نحو مزيد من الترابط لمواجهة التحديات التي تواجه بلدينا، وأن العراق داعم ل‍سوريا".وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن مفتاح أمن المنطقة والاستقرار يكمن في وضع اقتصادي جيد"، لافتًا إلى أن "الإرهاب انحسر في العراق وهزم، والعراق عمل جاهدا على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".وأوضح السوداني أن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تعرض لها، مضيفًا أن العراق وسوريا يواجهان تحديات مشتركة، أهمها شح المياه، مطالبًا بالتعاون لضمان الحصص المائية العادلة.بدوره، قال الرئيس السوري بشار الأسد،، إنه بحث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في دمشق "سرقة" حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات.وأضاف الأسد: "العراق الشقيق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية وكان رافضاً لكل تبريرات العدوان عليها، وأن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية".وتابع الأسد: "هذه الزيارة ستشكل نقلة فعلية في إطار العلاقات الأخوية، خاصة أنها تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية واستعادة العراق لدوره".وأضاف الأسد: "ناقشنا الوضع العربي الإيجابي بشكل نسبي وليس بالمطلق وضرورة الاستفادة من ذلك لتعزيز العلاقات العربية-العربية".وتابع: "العراق كان صوت سوريا في المحافل العربية والإقليمية ورفض ما يحاك ضد بلادنا"، لافتًا إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودمشق ستكون محور المباحثات مع رئيس الوزراء العراقي".يذكر أنه في وقت سابق، كان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

https://sputnikarabic.ae/20230716/الأسد-زيارة-رئيس-الوزراء-العراقي-إلى-سوريا-تشكل-نقلة-نوعية-وحقيقية-في-إطار-العلاقات-بين-البلدين-1079117002.html

https://sputnikarabic.ae/20230606/اختفاء-نهري-دجلة-والفرات-أزمة-التغير-المناخي-تهدد-العراق-1077801606.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار