https://sputnikarabic.ae/20230716/الصومال-مقتل-18-إرهابيا-بينهم-قياديون-في-عملية-عسكرية-1079113976.html
الصومال.. مقتل 18 إرهابيا بينهم قياديون في عملية عسكرية
الصومال.. مقتل 18 إرهابيا بينهم قياديون في عملية عسكرية
أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية، عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا بينهم قياديون في عملية عسكرية وسط البلاد. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T09:02+0000
2023-07-16T09:02+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، صباح اليوم الأحد، عن يوسف العدالة، أن الـ 18 عنصرا هم من مليشيات حركة "الشباب" الإرهابية، إذ قامت القوات الوطنية الخاصة "دنب" بعملية عسكرية واسعة في منطقة بودبود التابعة لمحافظة غلغدود.وذكر المسؤول الصومالي أن القوات الوطنية الصومالية الخاصة نجحت في تدمير قواعد للإرهابيين، في وقت لفت ضابط بالجيش الوطني في البلاد إلى أن القوات المسلحة داهمت مخزنا للعبوات الناسفة تابعا لحركة "الشباب" الإرهابية.ويشار إلى أن الجيش الوطني في الصومال يواصل زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي تتواجد فيها حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، في وقت قرر الجيش بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير البلاد من فلول الإرهاب، قريبا.وكانت "حركة الشباب" الصومالية الإرهابية قد شنت هجوما على مركز للشرطة شمال شرقي كينيا، الجمعة الماضية، وذلك بعد سيطرة الحركة على قاعدة عسكرية في مدينة جريلي جنوبي الصومال، والتي تقع على الحدود مع كينيا.وهاجم الإرهابيون مركز شرطة ورغدودو، لكن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة عليه بعد اشتباكات، وانسحب المهاجمون إثر هجوم من الجيش الكيني، بحسب شبكة "العين". ويعتبر الهجوم الأخير جزءا من سلسلة هجمات يشنها عناصر حركة "الشباب" في المنطقة، والتي تستفيد من الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات التحالف الدولي "أتميس" من الصومال.وتقع ورغدودو في عمق الأراضي الكينية على الطريق الرابط بين مدينة عيل واق في الصومال ومنطقة مانديرا في كينيا، وشهدت اليوم الجمعة، هجوما من قبل عناصر حركة "الشباب" الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إرهاب-حركة-الشباب-يعبر-من-الصومال-إلى-كينيا-1079063754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الصومال
العالم العربي, الأخبار, الصومال
الصومال.. مقتل 18 إرهابيا بينهم قياديون في عملية عسكرية
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أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية، عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا بينهم قياديون في عملية عسكرية وسط البلاد.
ونقلت وكالة
الأنباء الصومالية (صونا)، صباح اليوم الأحد، عن يوسف العدالة، أن الـ 18 عنصرا هم من مليشيات حركة "الشباب" الإرهابية، إذ قامت القوات الوطنية الخاصة "دنب" بعملية عسكرية واسعة في منطقة بودبود التابعة لمحافظة غلغدود.
وذكر المسؤول الصومالي أن القوات الوطنية الصومالية الخاصة نجحت في تدمير قواعد للإرهابيين، في وقت لفت ضابط بالجيش الوطني في البلاد إلى أن القوات المسلحة داهمت مخزنا للعبوات الناسفة تابعا لحركة "الشباب"
الإرهابية.
ويشار إلى أن الجيش الوطني في الصومال يواصل زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي تتواجد فيها حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، في وقت قرر الجيش بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير البلاد من فلول الإرهاب، قريبا.
وكانت "حركة الشباب" الصومالية الإرهابية قد شنت هجوما على مركز للشرطة شمال شرقي كينيا، الجمعة الماضية، وذلك بعد سيطرة الحركة على قاعدة عسكرية في مدينة جريلي جنوبي الصومال
، والتي تقع على الحدود مع كينيا.
وهاجم الإرهابيون مركز شرطة ورغدودو، لكن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة عليه بعد اشتباكات، وانسحب المهاجمون إثر هجوم من الجيش الكيني، بحسب شبكة
"العين". ويعتبر الهجوم الأخير جزءا من سلسلة هجمات يشنها عناصر حركة "الشباب" في المنطقة، والتي تستفيد من الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات التحالف الدولي "أتميس" من الصومال.
وتقع ورغدودو في عمق الأراضي الكينية على الطريق الرابط بين مدينة عيل واق في الصومال ومنطقة مانديرا في كينيا، وشهدت اليوم الجمعة، هجوما من قبل عناصر حركة "الشباب" الإرهابية.