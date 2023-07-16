https://sputnikarabic.ae/20230716/العراق-اعتقال-17-متسللا-أجنبيا-حاولوا-اجتياز-الحدود-بطريقة-غير-شرعية-1079114703.html

العراق.. اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

العراق.. اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

اعتقلت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود البلاد بطريقة غير شرعية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T09:28+0000

2023-07-16T09:28+0000

2023-07-16T09:28+0000

إيران

أخبار إيران

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الأحد، عن بيان لقيادة قوات الحدود العراقية إلقاء القبض على 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز حدود المنطقة الرابعة العراقية بطريقة غير شرعية.وجاء في البيان العسكري أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (17) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".وأكد بيان قوات الحدود العراقية تنظيم محضر ضبط أصولي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستللين الأجانب وإحالتهم إلى الجهات المختصة.وفي الثاني عشر من شهر مايو/أيار، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 12 متسللا أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية عن طريق المنطقة الثالثة الحدودية.وفي التاسع من شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية اعتقال 46 شخصا حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسللين وإحالتهم على الجهات المختصة.وبحسب شبكة "رووداو" العراقية، ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات التسلل إلى العراق من الحدود الإيرانية، ما استدعى إلى بناء سد ترابي من الجانب العراقي في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230614/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-14-أجنبيا-حاولوا-التسلل-إلى-أراضيها-1078096764.html

إيران

أخبار إيران

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار