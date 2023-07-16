https://sputnikarabic.ae/20230716/بريطانيا-من-غير-المرجح-توقيع-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-أمريكا-1079125263.html
بريطانيا: من غير المرجح توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا
بريطانيا: من غير المرجح توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا
صرحت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادنوش، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن توقع بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T16:07+0000
2023-07-16T16:07+0000
2023-07-16T16:07+0000
العالم
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت بادنوش: "فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا منخفضة للغاية. الأمر كله يتعلق بالإدارة، لكن في الوقت الحالي هذا ليس شيئًا تريد الإدارة القيام به، ونحن نحترم ذلك".وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني. بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتعزيز تجارتها الدولية.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد سحب بلاده في مطلع عام 2017، من اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
https://sputnikarabic.ae/20230715/تقارير-إمدادات-صواريخ-ستورم-شادو-البريطانية-لأوكرانيا-قد-تتوقف-1079080709.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3433:2575_1920x0_80_0_0_f2545103c82e79ab3dd566568d3c5c65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا: من غير المرجح توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا
تابعنا عبر
صرحت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادنوش، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن توقع بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت بادنوش: "فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا منخفضة للغاية. الأمر كله يتعلق بالإدارة، لكن في الوقت الحالي هذا ليس شيئًا تريد الإدارة القيام به، ونحن نحترم ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية أنه بعد عامين من المفاوضات، انضمت البلاد إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني. بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتعزيز تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد سحب بلاده في مطلع عام 2017، من اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.