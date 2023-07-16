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بريطانيا: من غير المرجح توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا
بريطانيا: من غير المرجح توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا
صرحت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادنوش، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن توقع بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T16:07+0000
2023-07-16T16:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت بادنوش: "فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا منخفضة للغاية. الأمر كله يتعلق بالإدارة، لكن في الوقت الحالي هذا ليس شيئًا تريد الإدارة القيام به، ونحن نحترم ذلك".وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني. بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتعزيز تجارتها الدولية.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد سحب بلاده في مطلع عام 2017، من اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
https://sputnikarabic.ae/20230715/تقارير-إمدادات-صواريخ-ستورم-شادو-البريطانية-لأوكرانيا-قد-تتوقف-1079080709.html
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العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا: من غير المرجح توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

16:07 GMT 16.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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صرحت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادنوش، اليوم الأحد، أنه من غير المرجح أن توقع بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت بادنوش: "فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا منخفضة للغاية. الأمر كله يتعلق بالإدارة، لكن في الوقت الحالي هذا ليس شيئًا تريد الإدارة القيام به، ونحن نحترم ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية أنه بعد عامين من المفاوضات، انضمت البلاد إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني. بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
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أمس, 04:09 GMT
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتعزيز تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد سحب بلاده في مطلع عام 2017، من اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
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