https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-السياسيون-الأوروبيون-مستعدون-لشنق-أنفسهم-بأوامر-من-خلف-المحيط-1079119042.html
بوتين: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بأوامر من خلف المحيط
بوتين: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بأوامر من خلف المحيط
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فقدان الكثير من السياسيين الأوروبيين لاستقلالهم، واستعدادهم لتنفيذ الأوامر التي تأتي من خلف المحيط. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T12:32+0000
2023-07-16T12:32+0000
2023-07-16T12:32+0000
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وقال الرئيس بوتين في مقابلة على قناة "روسيا 1": "يبدو لي أحيانًا أنه مهما قيل لهم (السياسيين الأوروبيين) من أوامر من خلف المحيط، فإنهم يفعلون كل شيء".وأضاف الرئيس الروسي: "لكنهم حتى هنا يواجهون مشكلة، ويبدو لي أنهم سيفشلون. لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-إذا-استخدمت-الذخائر-العنقودية-ضدنا-فسيكون-لنا-الحق-في-الرد-عاجل-1079112498.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بأوامر من خلف المحيط
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علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فقدان الكثير من السياسيين الأوروبيين لاستقلالهم، واستعدادهم لتنفيذ الأوامر التي تأتي من خلف المحيط.
وقال الرئيس بوتين في مقابلة على قناة "روسيا 1": "يبدو لي أحيانًا أنه مهما قيل لهم (السياسيين الأوروبيين) من أوامر من خلف المحيط، فإنهم يفعلون كل شيء".
وتابع الرئيس بوتين: "إذا قيل لهم غدًا "قررنا شنقكم جميعًا"، نظروا إلى الأسفل، وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط، هل يمكن فعل ذلك بحبال من الإنتاج الوطني؟".
وأضاف الرئيس الروسي: "لكنهم حتى هنا يواجهون مشكلة، ويبدو لي أنهم سيفشلون. لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم".