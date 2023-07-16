https://sputnikarabic.ae/20230716/تسيير-دوريات-للشرطة-في-جميع-أنحاء-إيران-للتعامل-مع-غير-الملتزمين-بالحجاب-1079115263.html

تسيير دوريات للشرطة في إيران للتعامل مع غير الملتزمات بالحجاب

تسيير دوريات للشرطة في إيران للتعامل مع غير الملتزمات بالحجاب

أعلن متحدث الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، اليوم الأحد، عن تسيير دوريات في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع المخلين بالعفة والحجاب. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T09:50+0000

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طهران – سبوتنيك. وقال المهدي في بيان، اليوم الأحد، إنه "ابتداءً من اليوم تم نشر دوريات للسيارات الشرطية في جميع أنحاء البلاد للقيام بمهام متعددة وخاصة التعامل مع أولئك الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية ويخلون بالعفة والحجاب".وأضاف أن ذلك يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية، وكذلك تأكيد رئاسة الجمهورية والقضاء في إطار تنفيذ القانون لنشر الأمن العام وتعزيز الأساس الأسري.وتابع: "سيتم تحذير المخل بالعفة العامة والحجاب، وفي حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإرسال اسمه للقضاء لإصدار الأحكام ضده".وشهدت إيران نهاية العام الماضي، احتجاجات في عدة مدن، عقب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية. ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.وأعلنت النيابة العامة في إيران نهاية العام الماضي، حل "شرطة الأخلاق" التي تعرف محليا باسم "گشت إرشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب".

https://sputnikarabic.ae/20230408/إيران-تبدأ-استخدام-كاميرات-في-الأماكن-العامة-لرصد-من-لا-يلتزمن-بالحجاب-1075678690.html

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