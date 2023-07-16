https://sputnikarabic.ae/20230716/خط-الرئيس-المصري-ومحتوى-رسالة-كتبها-في-كينيا-يثيران-تفاعلا-واسعا-صورة-1079127654.html
خط الرئيس المصري ومحتوى رسالة كتبها في كينيا يثيران تفاعلا واسعا... صورة
خط الرئيس المصري ومحتوى رسالة كتبها في كينيا يثيران تفاعلا واسعا... صورة
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة كتبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سجل الزائرين في كينيا بمناسبة وصوله للمشاركة في القمة التنسيقية... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T18:11+0000
2023-07-16T18:11+0000
2023-07-16T18:11+0000
مجتمع
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071017127_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88b32cf0a54a7dbffee0a5b518070d2c.jpg
وأثار خط السيسي وأسلوب كتابته تحليلات وتكهنات من قبل المغردين حول سماته الشخصية، في حين أشاد آخرون بتنظيمه وجمالية خطه.ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية الصور المتناقلة على صفحته الرسمية على فيسبوك مع تعليق يفيد بأن الرئيس السيسي وجّه كلمة للرئيس روتو وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين. وجاءت الرسالة بأسلوب مهذب ومحبب، وجاء فيها تعبير عن تقدير وشكر الرئيس السيسي لفخامة الرئيس روتو على حسن استضافته وحفاوة الاستقبال، مع تمنياته لكينيا بالرخاء والتقدم.وفي وقت سابق، أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني وليام روتو بحثا مجموعة من القضايا الإقليمية والقارية، اليوم السبت.وتناولت مباحثات الرئيسين المصري والكيني الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل والأزمة في السودان، خلال مشاركة الرئيس المصري في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، في نيروبي.وأوضح فهمي في بيان أنه تمت مناقشة جهود التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071017127_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5858e80aff96b7840239d2f5670e67e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
خط الرئيس المصري ومحتوى رسالة كتبها في كينيا يثيران تفاعلا واسعا... صورة
تابعنا عبر
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة كتبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سجل الزائرين في كينيا بمناسبة وصوله للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي.
وأثار خط السيسي وأسلوب كتابته تحليلات وتكهنات من قبل المغردين حول سماته الشخصية، في حين أشاد آخرون بتنظيمه وجمالية خطه.
ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية الصور المتناقلة على صفحته الرسمية على فيسبوك مع تعليق يفيد بأن الرئيس السيسي وجّه كلمة للرئيس روتو وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين.
وجاءت الرسالة بأسلوب مهذب ومحبب، وجاء فيها تعبير عن تقدير وشكر الرئيس السيسي لفخامة الرئيس روتو على حسن استضافته وحفاوة الاستقبال، مع تمنياته لكينيا بالرخاء والتقدم.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني
وليام روتو بحثا مجموعة من القضايا الإقليمية والقارية، اليوم السبت.
وتناولت مباحثات الرئيسين المصري والكيني الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل والأزمة في السودان، خلال مشاركة الرئيس المصري في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، في نيروبي.
وأوضح فهمي في بيان أنه تمت مناقشة جهود التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي.