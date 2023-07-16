https://sputnikarabic.ae/20230716/رئيس-الوزراء-العراقي-يتوجه-إلى-سوريا-في-زيارة-رسمية-1079114564.html

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية

يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T09:25+0000

2023-07-16T09:25+0000

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن السوداني، غادر اليوم العاصمة بغداد متوجها إلى دمشق في زيارة رسمية.تشهد العلاقات العراقية السورية تطورات إيجابية ومشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة، بعد حالة الهدوء النسبي التي يعيشها البلدان، إذ ترتبط بغداد ودمشق بعلاقات تاريخية.والتقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالسفير السوري لدى بغداد، صطام جدعان الدندح.وخلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما شهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبناء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد صرح في مايو/أيار الماضي، بأن بلاده أسهمت بشكل فاعل في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.واعتبر الوزير أن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يساعد في تحقيق الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها.وأوضح أن فريقا عربيا ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء.

https://sputnikarabic.ae/20230704/ما-أهمية-التعاون-والتقارب-بين-العراق-وسوريا-على-المستويات-كافة-في-هذه-المرحلة؟-1078732427.html

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