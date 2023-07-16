https://sputnikarabic.ae/20230716/رئيس-الوزراء-المجري-انضمام-أوكرانيا-للناتو-يؤدي-لحرب-عالمية-1079120222.html

رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لحرب عالمية

رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لحرب عالمية

رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالمية، إطلاق سراح وزير المالية السابق بومطاري وبدء تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبيا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T13:05+0000

2023-07-16T13:05+0000

2023-07-16T13:05+0000

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رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لحرب عالمية ، الإفراج عن وزير المالية الليبي السابق بومطاري و بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لحرب عالمية ، الإفراج عن وزير المالية الليبي السابق بومطاري و بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي

الرؤساء الأفارقة يتوافدون الى نيروبي لحضور قمة منتصف العام التنسيقية، ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لأجل شراكة شاملة، والبنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالميةحذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي".وأضاف أوربان أن الغرب يريد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد في وقت سابق أن أوكرانيا ليست مستعدة لدخول حلف الناتو، وقال إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في ضم كييف إلى صفوفه.وفي وقت سابق، انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد قمة الناتو "لعدم امتنانه". وقال بن والاس، إن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.وردا على تصريحات بن والاس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يعرب عن امتنانه لبريطانيا لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئا خاصا"، مضيفا أنه يمكنه أن يشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا".وأضاف نجيب: "وبالتالي أي قرار يخص انضمام أوكرانيا للحلف يعني إعلان حرب مباشرة على روسيا، لأن هناك محاولات عديدة من الغرب لحصار روسيا اقتصادياً وسياسياً ناهيك عن التشويه الإعلامي لروسيا".إطلاق سراح وزير المالية السابق بومطاري وبدء تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبياأطلقت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا سراح وزير المال الأسبق فرج بومطاري، وذلك إثر ضغوط قبائل ليبية هددت بإغلاق حقول نفطية.جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق.وقال الحليق إنه تم إطلاق سراح بومطاري بعد تدخل من النائب العام الليبي الصديق الصور، وبعد 5 أيام على احتجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية.وأضاف الحليق أن القبائل الليبية "مستمرة في إغلاق الحقول والموانئ النفطية بالإضافة إلى إغلاق منابع المياه إلى حين إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير"، مضيفاً أنه "يجب أن يكون هناك ضمانات لإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بأسرع وقت ممكن".ويحظى بومطاري، الذي ينحدر من مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، بدعم أطراف رئيسية لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق عمر الكبير.وحذرت وزارة النفط الليبية من إغلاق حقول النفط الليبية، موضحة أن ذلك قد يؤدى لإعلان القوة القاهرة ، وأعلنت الوزارة استئناف التشغيل والإنتاج بحقلي "الشرارة" و"الفيل" وذلك بعد توقف الإنتاج فيهما منذ الخميس الماضي.وأضاف الدغالي إلى أن مجلس القبائل الليبية ليس مجلسا واحدا، وهو واحد من مجالس كثيرة، تصل إلى العشرات ذات طبيعة قبلية، مثل مجالس الحكماء ومجالس الأعيان، لافتا إلى أنها أجسام متفرقة وليست متفقة، مما أفقدها دورها السياسي والاجتماعي وهناك مطالبات بتوحيدها تحت مظلة واحدة.الرؤساء الأفارقة يتوافدون الى نيروبي لحضور قمة منتصف العام التنسيقيةيتوافد الزعماء الأفارقة الى العاصمة الكينية نيروبي ومن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم الحرة القارية الأفريقية، التى دخلت حيز النفاذ عام 2019 وتضم فى عضويتها 55 دولة إفريقية.وتناقش قمة نيروبى عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، ومن بينها حالة التكامل الإقليمى في أفريقيا وفقًا لمعاهدة أبوجا، وتقرير الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقي.وأضاف اللواء عبد الواحد: "وكذلك مناقشة إنشاء سوق أفريقية مشتركة، وتعزيز حرية الحركة والتجارة للأفراد والبضائع والأموال وجواز السفر الأفريقي الموحد والذي تأجل أكثر من مرة، ومناقشة سبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة وكذلك ستتم مناقشة سبل إنشاء سوق إفريقي مشترك لتشريع التجارة والزراعة وتبادل المهارات وتداعيات المناخ على القارة الإفريقية". وبالنسبة العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.رئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لأجل شراكة شاملةقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه من المقرر أن تعود رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تونس برفقة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا مارك روته.وأفاد المتحدث بأن الزيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد.وذكّرت بزيارة المسؤولين السابقة في 11 يونيو الماضي، عندما قدّم الاتحاد الأوروبي عرضا لـ"شراكة إجمالية" مع تونس، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.وكانت ميلوني قد زارت تونس مرتين الشهر الماضي وفي المرة الثانية كانت برفقة أورسولا فون دير لاين ومارك روته، لتمهيد الطريق للاتفاق على عدة قضايا بما في ذلك الهجرة.وتشمل الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلا عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة حيث تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة استثمارية كبيرة وبذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة أزمتها المالية الحادة وتجنب مخاطر التخلف عن سداد الديون.وأضاف بالي "وهذا ما تسعى أوروبا لتمريره اليوم، لكي تتخلص من مشاكلها التي تعاني منها بسبب الهجرة غير الشرعية، وتتحول تونس لمحتشد مهاجرين وهذا سيخدم أوروبا كثيراً لذلك نجد أن أوروبا تنزل بثقلها السياسي لتنفيذ هذا المشروع ولكن القوى السياسية والمدنية في تونس ترفض تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين أو حرس للحدود الأوروبية، ومن المنتظر أن نرى رد الرئيس التونسي "قيس سعيد" على الاتفاق الذي من المفترض أن يعُرض عليه اليوم".البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولارأعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية.وشدد خلف على أن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي".ولفت خلف إلى وجود تحديات أمام الاقتصاد العراقي منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار".وأشار خلف إلى أن "هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".وأكد أن "البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، حيث رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 - 4 إلى أن بلغت 7.5%، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 - 18%".وأشار إلى أن من شأن ذلك تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل سليم.وأضاف البندر أن سعر العملة المحلية مازال منخفضا قياسا بالدولار رغم الاحتياطي المرتفع الذي أُعلن عنه، راجع إلى أن سعر العملة يحكمه العرض والطلب، كما يعود إلى أن الاقتصاد العراقي ما زال معتمدا فقط على النفط دون الإنتاج الصناعي والزراعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.

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