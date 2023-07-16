https://sputnikarabic.ae/20230716/سفير-الدنمارك-في-طهران-استثماراتنا-في-إيران-مستمرة-رغم-العقوبات-الأمریکیة-1079125520.html
سفير الدنمارك في طهران: استثماراتنا في إيران مستمرة رغم العقوبات الأمریکیة
سفير الدنمارك في طهران: استثماراتنا في إيران مستمرة رغم العقوبات الأمریکیة
أعلن سفير الدنمارك في إيران، جيسبر وار، أن بلاده مستمرة في الاستثمار في إيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T16:10+0000
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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن تصريحات السفير الدنماركي جاءت خلال لقائه بمحافظ أصفهان ضمن زيارته لهذه المدينة الواقعة وسط إيران.أشار وار إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الدنمارك وإيران، معربًا عن أمله في وجود تعاون جيد بين البلدين فيما يتعلق بحماية موارد الطاقة. كما لفت وار إلى أن الكهرباء والماء يتم توفيرهما في إيران بثمن زهيد.وتابع السفير الدنماركي أن المتر المكعب من الماء يتكلف في بلاده 9 دولارات، وأن لديهم خبرة جيدة في مجال مكافحة تلوث المياه، ويرغبون في تطوير العلاقات مع إيران في هذا المجال.ولفت وار إلى إمكانية إقامة معارض مشتركة بين بلاده وأصفهان، واستضافة أعمال الفنانين الإيرانيين، فيما صرح رئيس بلدية أصفهان، علي قاسم زاده، عن استعداده للتعاون مع الدنمارك في مجالات السياحة والطاقة النظيفة والاتصالات والتفاعلات الثقافية والاقتصادية. وأضاف قاسم زاده أنه يمكن اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل دخول السياح الأجانب، وخاصة المواطنين الدنماركيين، إلى أصفهان، وأنهم مستعدون لاستقبالهم.
https://sputnikarabic.ae/20230615/النرويج-والدنمارك-تقدمان-نحو-10-آلاف-قذيفة-إلى-نظام-كييف--1078127529.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الدنمارك
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الدنمارك
سفير الدنمارك في طهران: استثماراتنا في إيران مستمرة رغم العقوبات الأمریکیة
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أعلن سفير الدنمارك في إيران، جيسبر وار، أن بلاده مستمرة في الاستثمار في إيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقالت وكالة
"إرنا" الإيرانية إن تصريحات السفير الدنماركي جاءت خلال لقائه بمحافظ أصفهان ضمن زيارته لهذه المدينة الواقعة وسط إيران.
أشار وار إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الدنمارك وإيران، معربًا عن أمله في وجود تعاون جيد بين البلدين فيما يتعلق بحماية موارد الطاقة. كما لفت وار إلى أن الكهرباء والماء يتم توفيرهما في إيران بثمن زهيد.
وتابع السفير الدنماركي أن المتر المكعب من الماء يتكلف في بلاده 9 دولارات، وأن لديهم خبرة جيدة في مجال مكافحة تلوث المياه، ويرغبون في تطوير العلاقات مع إيران في هذا المجال.
ولفت وار إلى إمكانية إقامة معارض مشتركة بين بلاده وأصفهان، واستضافة أعمال الفنانين الإيرانيين، فيما صرح رئيس بلدية أصفهان، علي قاسم زاده، عن استعداده للتعاون مع الدنمارك في مجالات السياحة والطاقة النظيفة والاتصالات والتفاعلات الثقافية والاقتصادية
.
وأضاف قاسم زاده أنه يمكن اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل دخول السياح الأجانب، وخاصة المواطنين الدنماركيين، إلى أصفهان، وأنهم مستعدون لاستقبالهم.