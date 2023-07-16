https://sputnikarabic.ae/20230716/عمالة-الأطفال-واقع-يهدد-المجتمع-اللبناني-وينذر-بأزمة-جديدة-1079122410.html
عمالة الأطفال... واقع يهدد المجتمع اللبناني وينذر بأزمة جديدة
عمالة الأطفال... واقع يهدد المجتمع اللبناني وينذر بأزمة جديدة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان، "ملك الأرض" مسلسل كوري يغضب العرب، افتتاح أول معرض للفن... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T14:02+0000
2023-07-16T14:02+0000
2023-07-16T14:02+0000
راديو
صدى الحياة
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عمالة الأطفال... واقع يهدّد المجتمع اللبناني وينذر بأزمة جديدة
عمالة الأطفال... واقع يهدّد المجتمع اللبناني وينذر بأزمة جديدة
أثّر الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان على مختلف فئات المجتمع، فنتيجة لانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي وغلاء المعيشة وازدياد نسبة الفقر والبطالة، انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال بصورة كبيرة، لا سيما في ظل وجود اللاجئين السوريين واستغلال حاجات عائلاتهم للمال وعدم القدرة على دفع تكاليف التعليم والتنقل. فما هي مخاطر عمالة الأطفال في سن مبكرة وكيف سيتمكن لبنان من مكافحة هذه الظاهرة؟.حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة علا بطرس، مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لبرنامج "صدى الحياة":من جانبه، قال الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي، الدكتور فؤاد خشيش، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
عمالة الأطفال... واقع يهدد المجتمع اللبناني وينذر بأزمة جديدة
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان، "ملك الأرض" مسلسل كوري يغضب العرب، افتتاح أول معرض للفن الأفريقي في بطرسبورغ، ترميم قوس النصر في مدينة تدمر بخبرات روسية، أول سبّاح مصري يحصد مئة ميدالية عالمية.
أثّر الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان على مختلف فئات المجتمع، فنتيجة لانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي وغلاء المعيشة وازدياد نسبة الفقر والبطالة، انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال بصورة كبيرة، لا سيما في ظل وجود اللاجئين السوريين واستغلال حاجات عائلاتهم للمال وعدم القدرة على دفع تكاليف التعليم والتنقل. فما هي مخاطر عمالة الأطفال في سن مبكرة وكيف سيتمكن لبنان من مكافحة هذه الظاهرة؟.
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة علا بطرس، مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ ظاهرة عمالة الأطفال في ازدياد مستمر والنسبة الأكبر منهم من النازحين السوريين، خاصة أن 91 بالمئة منهم تحت خط الفقر، فكلما زاد الفقر زادت هذه الظاهرة، وأشير إلى أنّ التسرب المدرسي يؤدي إلى استغلال الأطفال من تزويج الفتيات الصغيرات وتوظيفهن في الدعارة وتجنيد الأطفال المسلح وبيع المخدرات والتّسول وغيرها من الآفات الخطيرة".
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي، الدكتور فؤاد خشيش، لبرنامجنا:
"إنّ عمالة الأطفال في لبنان ظاهرة خطيرة جدا خاصة في هذه الظروف، والأزمة الاقتصادية دفعت بالكثير من العائلات إلى توظيف أطفالهم، وبالتالي هذا الطفل ينحرم من حياته الطبيعية من ألعاب ورياضة ويتم انتهاك حقوقه التعليمية، وبالتالي هذا الطفل العامل سيتم صقل شخصيته من الشارع وهذا عار على جبين الإنسانية والمؤسسات التي تجني الكثير من الأموال على حساب هؤلاء الأطفال دون تقديم الحد الأدنى لهم من الملبس والمأكل".
التفاصيل في الملف الصوتي...