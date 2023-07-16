https://sputnikarabic.ae/20230716/عودة-الشحن-البحري-الإيراني-إلى-ليبيا-في-أعقاب-استئناف-عمل-السفارة-1079122867.html

عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة

عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة

عادت أعمال الشحن البحري الإيراني إلى ميناء مصراتة الليبي في أعقاب قرار السلطات الإيرانية استئناف مهام سفارتها في ليبيا أخيرا، بعد استقرار الفريق الدبلوماسي... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T14:21+0000

2023-07-16T14:21+0000

2023-07-16T14:21+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.جاء ذلك في أعقاب تقديم السفير الليبي في إيران، أوراق اعتماده إلى إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وأعلنت طهران قبل أشهر عن نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث تم إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة الإيرانية. يترأس "عين الله سوري"، الذي عمل في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من الدول، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا حاليًا.واستأنف الشحن البحري الإيراني أعماله في ليبيا، ورست أول سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بعد نحو عشر سنوات من التعليق، ويأمل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا، عين الله سوري، في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا إلى الحالة التي كانت تتمتع بها سابقا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.بحسب الدبلوماسي الإيراني، فإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحبت بوجود السفارة الإيرانية في طرابلس، وتم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في الفترة السابقة. وكانت ليبيا وإيران قد بحثتا سابقا ترتيبات عودة السفارة الإيرانية وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي عام 2011، أغلقت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك السفارة الإيرانية، بسبب احتجاجات ضد نظام معمر القذافي.

https://sputnikarabic.ae/20230711/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يوافق-مبدئيا-على-مقترح-خارطة-طريق-المسار-الانتخابي-1078949561.html

https://sputnikarabic.ae/20230710/رئيسي-يحث-على-توسيع-علاقات-إيران-مع-الفلبين-وليبيا-وبنغلاديش-والهند-1078899750.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار ليبيا اليوم