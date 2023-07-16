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https://sputnikarabic.ae/20230716/عودة-الشحن-البحري-الإيراني-إلى-ليبيا-في-أعقاب-استئناف-عمل-السفارة-1079122867.html
عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة
عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة
عادت أعمال الشحن البحري الإيراني إلى ميناء مصراتة الليبي في أعقاب قرار السلطات الإيرانية استئناف مهام سفارتها في ليبيا أخيرا، بعد استقرار الفريق الدبلوماسي... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T14:21+0000
2023-07-16T14:21+0000
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وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.جاء ذلك في أعقاب تقديم السفير الليبي في إيران، أوراق اعتماده إلى إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وأعلنت طهران قبل أشهر عن نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث تم إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة الإيرانية. يترأس "عين الله سوري"، الذي عمل في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من الدول، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا حاليًا.واستأنف الشحن البحري الإيراني أعماله في ليبيا، ورست أول سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بعد نحو عشر سنوات من التعليق، ويأمل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا، عين الله سوري، في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا إلى الحالة التي كانت تتمتع بها سابقا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.بحسب الدبلوماسي الإيراني، فإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحبت بوجود السفارة الإيرانية في طرابلس، وتم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في الفترة السابقة. وكانت ليبيا وإيران قد بحثتا سابقا ترتيبات عودة السفارة الإيرانية وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي عام 2011، أغلقت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك السفارة الإيرانية، بسبب احتجاجات ضد نظام معمر القذافي.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار ليبيا اليوم

عودة الشحن البحري الإيراني إلى ليبيا في أعقاب استئناف عمل السفارة

14:21 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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عادت أعمال الشحن البحري الإيراني إلى ميناء مصراتة الليبي في أعقاب قرار السلطات الإيرانية استئناف مهام سفارتها في ليبيا أخيرا، بعد استقرار الفريق الدبلوماسي الإيراني في المدن الليبية.
وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.
جاء ذلك في أعقاب تقديم السفير الليبي في إيران، أوراق اعتماده إلى إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.
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وأعلنت طهران قبل أشهر عن نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث تم إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة الإيرانية. يترأس "عين الله سوري"، الذي عمل في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من الدول، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا حاليًا.
واستأنف الشحن البحري الإيراني أعماله في ليبيا، ورست أول سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بعد نحو عشر سنوات من التعليق، ويأمل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا، عين الله سوري، في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا إلى الحالة التي كانت تتمتع بها سابقا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.
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بحسب الدبلوماسي الإيراني، فإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية رحبت بوجود السفارة الإيرانية في طرابلس، وتم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في الفترة السابقة.
وكانت ليبيا وإيران قد بحثتا سابقا ترتيبات عودة السفارة الإيرانية وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي عام 2011، أغلقت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك السفارة الإيرانية، بسبب احتجاجات ضد نظام معمر القذافي.
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