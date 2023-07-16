https://sputnikarabic.ae/20230716/فرق-الإطفاء-تواصل-أعمال-إخماد-الحريق-الهائل-في-هتاي-التركية-على-حدود-سوريا--1079131601.html
فرق الإطفاء تواصل أعمال إخماد الحريق الهائل في هتاي التركية على حدود سوريا
فرق الإطفاء تواصل أعمال إخماد الحريق الهائل في هتاي التركية على حدود سوريا
تواصل فرق الإطفاء التركية أعمال إخماد الحريق الضخم الذي اندلع الأحد، في مقاطعة بلن التابعة لولاية هتاي المحاذية للحدود مع سوريا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T22:16+0000
2023-07-16T22:16+0000
2023-07-16T22:16+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، "إن الحريق الذي اندلع في غابة بمقاطعة بلن التابعة لمدينة إسكندرون بولاية هتاي ظهر اليوم، لا يزال مستمرا وفرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماده".وأفادت المصادر بأن "الحريق ناتج عن عملية تخريب، والشرطة تبحث عن أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم بإضرام النار بأربع نقاط مختلفة بالغابة".من جهته، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على تويتر، إنه "تم إجلاء سكان المنطقة، كإجراء احترازي".
https://sputnikarabic.ae/20230421/أردوغان-يعلن-اعتزامه-التركيز-على-الحملات-الانتخابية-للتوصل-لنتائج-إيجابية-1076142554.html
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أخبار تركيا اليوم, إطفاء, العالم
أخبار تركيا اليوم, إطفاء, العالم
فرق الإطفاء تواصل أعمال إخماد الحريق الهائل في هتاي التركية على حدود سوريا
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تواصل فرق الإطفاء التركية أعمال إخماد الحريق الضخم الذي اندلع الأحد، في مقاطعة بلن التابعة لولاية هتاي المحاذية للحدود مع سوريا.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، "إن الحريق الذي اندلع في غابة بمقاطعة بلن التابعة لمدينة إسكندرون بولاية هتاي ظهر اليوم، لا يزال مستمرا وفرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماده
".
وأفادت المصادر بأن "الحريق ناتج عن عملية تخريب، والشرطة تبحث عن أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم بإضرام النار بأربع نقاط مختلفة بالغابة".
من جهته، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على تويتر، إنه "تم إجلاء سكان المنطقة، كإجراء احترازي".