https://sputnikarabic.ae/20230716/قصف-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-يسفر-عن-مقتل-مواطن--عاجل-1079113020.html
قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية يسفر عن مقتل مواطن
قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية يسفر عن مقتل مواطن
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، مقتل امرأة، وذلك جراء قصف للجيش الأوكراني استهدف مدينة شيبيكينو. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T08:20+0000
2023-07-16T08:20+0000
2023-07-16T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غلاكوف في قناته الرسمية على تلغرام إن "الجيش الأوكراني قصف منطقة السوق المركزي في شيبيكينو ولسوء الحظ قتل شخص، وهي امرأة كانت تقود دراجة".وتعرضت مدينة شيبيكينو لهجوم شديد من القوات المسلحة الأوكرانية، واستمر القصف المكثف خلال الأشهر الأخيرة وغادر الناس المدينة والمنطقة المحيطة بها بشكل جماعي.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-بلدة-شيبيكينو-بمقاطعة-بيلغورود-الروسية-1078844864.html
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روسيا
قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية يسفر عن مقتل مواطن
08:20 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 16.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، مقتل امرأة، وذلك جراء قصف للجيش الأوكراني استهدف مدينة شيبيكينو.
وقال غلاكوف في قناته الرسمية على تلغرام إن "الجيش الأوكراني قصف منطقة السوق المركزي في شيبيكينو ولسوء الحظ قتل شخص، وهي امرأة كانت تقود دراجة".
وتعرضت مدينة شيبيكينو لهجوم شديد من القوات المسلحة الأوكرانية، واستمر القصف المكثف خلال الأشهر الأخيرة وغادر الناس المدينة والمنطقة المحيطة بها بشكل جماعي.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.