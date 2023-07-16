https://sputnikarabic.ae/20230716/متحدث-حكومي-أمن-سوريا-جزء-لا-يتجزأ-من-أمن-العراق-والمنطقة-1079124195.html

متحدث حكومي: أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة

متحدث حكومي: أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، أن تجديد خط بانياس لتصدير النفط العراقي عبر سوريا، ووجود القوات الدولية في المنطقة قد تكون من... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T15:23+0000

2023-07-16T15:23+0000

2023-07-16T15:31+0000

العالم العربي

العراق

أخبار سوريا اليوم

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بغداد – سبوتنيك. وقال العوادي في تصريح لـ"سبوتنيك"، حول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا، اليوم: "يمكن الإشارة إلى ثلاثة مبادي أساسية يعمل عليها العراق بجدية بشأن العلاقة مع سوريا، أولا يعتبر العراق أن أمن واستقرار سوريا جزء من أمنه واستقراره وأمن واستقرار المنطقة، وهذا مبدأ أساسي ينطلق منه العراق تجاه استقرار الوضع السوري".وحول أبرز ملفات النقاش التي طرحت خلال الزيارة، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "أهم الملفات التي يمكن أن تناقش أو تكون مفتوحة في الأيام المقبلة بين البلدين، هي تأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين ومعالجة التهديدات الإرهابية وغيرها بتعاون مشترك، والسعي لإشراك سوريا في مشاريع التكامل الاقتصادي ومنها مشروع خط التنمية العراقي الرابط بين الشرق والغرب، والتبادل التجاري، وبالخصوص الملف الزراعي".وأشار العوادي إلى أن "كل هذه الملفات ستكون مطروحة للنقاش، اليوم، وما بعده من خلال اللجان الثنائية وكل ما تتوصل له اللجان يمكن أن يتحول مشاريع أو اتفاقات لاحقا".وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى سوريا في زيارة رسمية، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

https://sputnikarabic.ae/20230716/الأسد-زيارة-رئيس-الوزراء-العراقي-إلى-سوريا-تشكل-نقلة-نوعية-وحقيقية-في-إطار-العلاقات-بين-البلدين-1079117002.html

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