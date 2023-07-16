https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-أوكراني-سابق-لا-يمكن-للاستعراضيين-قيادة-البلاد-وزيلينسكي-يلعب-دورا-فقط-1079125173.html
مستشار أوكراني سابق: لا يمكن للاستعراضيين قيادة البلاد وزيلينسكي يلعب دورا فقط
مستشار أوكراني سابق: لا يمكن للاستعراضيين قيادة البلاد وزيلينسكي يلعب دورا فقط
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي فشل في تنظيم إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا، بينما نجح فلاديمير بوتين... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T16:16+0000
2023-07-16T16:16+0000
2023-07-16T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "لا يمكن لرجال الاستعراض قيادة البلاد. إنهم لا يفهمون أي شيء عنها. يقوم زيلينسكي بدور فقط ... لذلك، من الطبيعي أن يكون هناك إخفاقات. لا تزال أوكرانيا لا تصنع طائرات دون طيار، لكن روسيا تفعل ذلك... إنهم ينتجون عشرات الآلاف منها".ووفقا له، لم يتمكن نظام كييف من توفير الإنتاج العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. في الوقت نفسه، لوحظت مشاكل اقتصادية ومالية خطيرة داخل أوكرانيا بسبب عدم كفاءة رئيس الدولة.وأضاف: "بالتالي، ينبغي على زيلينسكي أن يعلن عن انتخابات مبكرة في خريف هذا العام. إذا كان لا يريد التخلي عن السلطة طواعية، فإنه يخاطر بفقدان فرصة الهروب من البلاد إذا لزم الأمر".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في المعدات والقوى العاملة عن الولايات المتحدة بعد محاولة للهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.وصرح في وقت سابق، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-نظام-كييف-بدأ-يدرك-الحقيقة-المرة-1078823152.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار أوكراني سابق: لا يمكن للاستعراضيين قيادة البلاد وزيلينسكي يلعب دورا فقط
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي فشل في تنظيم إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا، بينما نجح فلاديمير بوتين في تأسيس أعمال المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "لا يمكن لرجال الاستعراض قيادة البلاد. إنهم لا يفهمون أي شيء عنها. يقوم زيلينسكي بدور فقط ... لذلك، من الطبيعي أن يكون هناك إخفاقات. لا تزال أوكرانيا لا تصنع طائرات دون طيار، لكن روسيا تفعل ذلك... إنهم ينتجون عشرات الآلاف منها".
ووفقا له، لم يتمكن نظام كييف من توفير الإنتاج العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. في الوقت نفسه، لوحظت مشاكل اقتصادية ومالية خطيرة داخل أوكرانيا بسبب عدم كفاءة رئيس الدولة.
وأضاف: "بالتالي، ينبغي على زيلينسكي أن يعلن عن انتخابات مبكرة في خريف هذا العام. إذا كان لا يريد التخلي عن السلطة طواعية، فإنه يخاطر بفقدان فرصة الهروب من البلاد إذا لزم الأمر".
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في المعدات والقوى العاملة عن الولايات المتحدة بعد محاولة للهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.
وصرح في وقت سابق، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.