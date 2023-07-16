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https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-لسنا-على-مقربة-من-أي-اتفاق-مع-إيران-حول-برنامجها-النووي-1079127117.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي
نفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، وجود اقتراب من أي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T17:44+0000
2023-07-16T17:44+0000
إيران
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الاتفاق النووي الإيراني
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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية: "لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي"، مؤكدا أيضا عدم التوصل لأي اتفاق مع إيران بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين لديها.وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-اتفاق-نووي-غير-مكتوب-بين-أمريكا-وإيران-1079058951.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

17:44 GMT 16.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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نفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، وجود اقتراب من أي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية: "لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي"، مؤكدا أيضا عدم التوصل لأي اتفاق مع إيران بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين لديها.
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
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وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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