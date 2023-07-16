https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-لسنا-على-مقربة-من-أي-اتفاق-مع-إيران-حول-برنامجها-النووي-1079127117.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، وجود اقتراب من أي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T17:44+0000

2023-07-16T17:44+0000

2023-07-16T17:44+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية: "لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي"، مؤكدا أيضا عدم التوصل لأي اتفاق مع إيران بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين لديها.وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-اتفاق-نووي-غير-مكتوب-بين-أمريكا-وإيران-1079058951.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, العالم