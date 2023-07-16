https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الولايات-المتحدة-قد-تنهي-الصراع-في-أوكرانيا-بشروط-روسيا-1079119577.html

مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة قد تنهي الصراع في أوكرانيا بشروط روسيا

مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة قد تنهي الصراع في أوكرانيا بشروط روسيا

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة قد تحل عاجلاً أم آجلاً النزاع الأوكراني بشروط روسيا، متجاهلة مصالح الرئيس... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T12:52+0000

2023-07-16T12:52+0000

2023-07-16T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ماكغريغور في مقابلة على قناة ستيفن جاردنر على "يوتيوب": "الصراع في أوكرانيا سينتهي عندما يوجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى موسكو... سنقوم بسحب الوحدات العسكرية بأكملها ووقف كل شحنات القوات المسلحة الأوكرانية".وعبر المستشار السابق عن ثقته بأن "البيت الأبيض، على عكس توقعات زيلينسكي، سوف يدرك أن الأراضي التي خسرتها كييف أصبحت روسية".ويري المستشار أن رئيس نظام كييف في حالة صعبة للغاية، إذ أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة وتحولت بالفعل إلى أنقاض.ووفقا له، في الوقت نفسه أصبحت روسيا الآن أقوى بكثير مما كانت تتخيله واشنطن، لذا فإن موسكو هي التي ستحدد شروط إنهاء الصراع.وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها، إنه كلما طال أمد المفاوضات زادت صعوبة الاتفاق؛ يجب أن تؤخذ على محمل الجد.وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديوأقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-السياسيون-الأوروبيون-مستعدون-لشنق-أنفسهم-بأوامر-من-خلف-المحيط-1079119042.html

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