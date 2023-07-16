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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الولايات-المتحدة-قد-تنهي-الصراع-في-أوكرانيا-بشروط-روسيا-1079119577.html
مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة قد تنهي الصراع في أوكرانيا بشروط روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة قد تنهي الصراع في أوكرانيا بشروط روسيا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة قد تحل عاجلاً أم آجلاً النزاع الأوكراني بشروط روسيا، متجاهلة مصالح الرئيس... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T12:52+0000
2023-07-16T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماكغريغور في مقابلة على قناة ستيفن جاردنر على "يوتيوب": "الصراع في أوكرانيا سينتهي عندما يوجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى موسكو... سنقوم بسحب الوحدات العسكرية بأكملها ووقف كل شحنات القوات المسلحة الأوكرانية".وعبر المستشار السابق عن ثقته بأن "البيت الأبيض، على عكس توقعات زيلينسكي، سوف يدرك أن الأراضي التي خسرتها كييف أصبحت روسية".ويري المستشار أن رئيس نظام كييف في حالة صعبة للغاية، إذ أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة وتحولت بالفعل إلى أنقاض.ووفقا له، في الوقت نفسه أصبحت روسيا الآن أقوى بكثير مما كانت تتخيله واشنطن، لذا فإن موسكو هي التي ستحدد شروط إنهاء الصراع.وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها، إنه كلما طال أمد المفاوضات زادت صعوبة الاتفاق؛ يجب أن تؤخذ على محمل الجد.وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديوأقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة قد تنهي الصراع في أوكرانيا بشروط روسيا

12:52 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة قد تحل عاجلاً أم آجلاً النزاع الأوكراني بشروط روسيا، متجاهلة مصالح الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال ماكغريغور في مقابلة على قناة ستيفن جاردنر على "يوتيوب": "الصراع في أوكرانيا سينتهي عندما يوجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى موسكو... سنقوم بسحب الوحدات العسكرية بأكملها ووقف كل شحنات القوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب ماكغريغور، فإن نتيجة الأزمة الأوكرانية ستعتمد على المفاوضات الروسية الأمريكية.

وعبر المستشار السابق عن ثقته بأن "البيت الأبيض، على عكس توقعات زيلينسكي، سوف يدرك أن الأراضي التي خسرتها كييف أصبحت روسية".

وحذر ماكغريغور من أن "هذا أكثر ما يخشاه زيلينسكي. هذا سينفي كل وعوده (حول حدود عام 1991) التي بسببها دعمه الكثيرون داخل البلاد".

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ويري المستشار أن رئيس نظام كييف في حالة صعبة للغاية، إذ أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة وتحولت بالفعل إلى أنقاض.
ووفقا له، في الوقت نفسه أصبحت روسيا الآن أقوى بكثير مما كانت تتخيله واشنطن، لذا فإن موسكو هي التي ستحدد شروط إنهاء الصراع.

وكان الرئيس بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها، إنه كلما طال أمد المفاوضات زادت صعوبة الاتفاق؛ يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا.

وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.
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