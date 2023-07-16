https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-سابق-في-النتاغون-زيلينسكي-يائس-ويريد-جرنا-إلى-صراع-عسكري-مع-روسيا-1079113683.html

مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا

مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا تخسر الصراع وزيلينسكي يائس ويريد جر العالم إلى صراع عسكري مع روسيا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T08:49+0000

2023-07-16T08:49+0000

2023-07-16T08:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماكغريغور في قناته على "يوتيوب": إنهم (القيادة الأوكرانية) يعرفون أنهم خسروا. قواتهم تنهار. وماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه يستخدمها".ووفقا له، ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة فهذ يمكن أن يجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى صراع مع روسيا.وأضاف ماكغريغور: "لماذا تمنحه الولايات المتحدة أسلحة (لزيلينسكي)؟ إنه يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.أقرا أيضا: خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروباأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعاتأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-إذا-استخدمت-الذخائر-العنقودية-ضدنا-فسيكون-لنا-الحق-في-الرد-عاجل-1079112498.html

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