https://sputnikarabic.ae/20230716/مشاهد-لتدمير-مدرعة-أوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-جنوب-دونيتسك-فيديو-1079114993.html
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية تدمير مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T09:38+0000
2023-07-16T09:38+0000
2023-07-16T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db4156872bdd03607396f186f97c3ab7.jpg
وبحسب الفيديو المنشور، تم تدمير المركبة المدرعة الأوكرانية بضربة موجهة، أصابتها بشكل مباشر.وبحسب الدفاع الروسية: "دمر طاقم طائرة هليكوبتر من طراز "كا-25" بأسلحة عالية الدقة مدرعة أوكرانية مع طاقم في اتجاه جنوب دونيتسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886595_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c5341f1efc41344cc1f2c90a840115f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية تدمير مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وبحسب الفيديو المنشور، تم تدمير المركبة المدرعة الأوكرانية بضربة موجهة، أصابتها بشكل مباشر.
وبحسب الدفاع الروسية: "دمر طاقم طائرة هليكوبتر من طراز "كا-25" بأسلحة عالية الدقة مدرعة أوكرانية مع طاقم في اتجاه جنوب دونيتسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.