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القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية وتصد 18 هجوما أوكرانيا- عاجل
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مشاهد-لتدمير-مدرعة-أوكرانية-بضربة-دقيقة-على-محور-جنوب-دونيتسك-فيديو-1079114993.html
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية تدمير مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T09:38+0000
2023-07-16T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب الفيديو المنشور، تم تدمير المركبة المدرعة الأوكرانية بضربة موجهة، أصابتها بشكل مباشر.وبحسب الدفاع الروسية: "دمر طاقم طائرة هليكوبتر من طراز "كا-25" بأسلحة عالية الدقة مدرعة أوكرانية مع طاقم في اتجاه جنوب دونيتسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو

09:38 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية تدمير مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
وبحسب الفيديو المنشور، تم تدمير المركبة المدرعة الأوكرانية بضربة موجهة، أصابتها بشكل مباشر.
وبحسب الدفاع الروسية: "دمر طاقم طائرة هليكوبتر من طراز "كا-25" بأسلحة عالية الدقة مدرعة أوكرانية مع طاقم في اتجاه جنوب دونيتسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
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