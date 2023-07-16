https://sputnikarabic.ae/20230716/مشاهد-لعمل-أطقم-المدافع-الروسية-ذاتية-الدفع-من-طراز-مستا-إس--فيديو-1079116438.html
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
ضربت المدفعية الروسية مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:12+0000
2023-07-16T11:12+0000
2023-07-16T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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أفادر مراسل "سبوتنيك" بأن "المدفعية الروسية قصفت حشود القوات البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".قال قائد المدفعية الروسية: "طاقمنا شن غارة على مواقع العدو. واستنادا للاستخبارات، أصيب حشد القوى البشرية المعادية في منطقة فاسيلييفكا".وبحسب بيان الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الدفاع الروسية: "في هذا الاتجاه، بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 260 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"ميستا-بي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديوأقرا أيضا: مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230716/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-وتصد-18-هجوما-أوكرانيا--عاجل-1079115589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
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حصري
ضربت المدفعية الروسية مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
أفادر مراسل "سبوتنيك" بأن "المدفعية الروسية قصفت حشود القوات البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".
قال قائد المدفعية الروسية: "طاقمنا شن غارة على مواقع العدو. واستنادا للاستخبارات، أصيب حشد القوى البشرية المعادية في منطقة فاسيلييفكا".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت الدفاع الروسية: "في هذا الاتجاه، بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 260 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"ميستا-بي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.