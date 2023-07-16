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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مشاهد-لعمل-أطقم-المدافع-الروسية-ذاتية-الدفع-من-طراز-مستا-إس--فيديو-1079116438.html
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
ضربت المدفعية الروسية مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T11:12+0000
2023-07-16T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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أفادر مراسل "سبوتنيك" بأن "المدفعية الروسية قصفت حشود القوات البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".قال قائد المدفعية الروسية: "طاقمنا شن غارة على مواقع العدو. واستنادا للاستخبارات، أصيب حشد القوى البشرية المعادية في منطقة فاسيلييفكا".وبحسب بيان الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الدفاع الروسية: "في هذا الاتجاه، بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 260 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"ميستا-بي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديوأقرا أيضا: مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بضربة دقيقة على محور جنوب دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230716/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-وتصد-18-هجوما-أوكرانيا--عاجل-1079115589.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو

11:12 GMT 16.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حصري
ضربت المدفعية الروسية مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
أفادر مراسل "سبوتنيك" بأن "المدفعية الروسية قصفت حشود القوات البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه".
قال قائد المدفعية الروسية: "طاقمنا شن غارة على مواقع العدو. واستنادا للاستخبارات، أصيب حشد القوى البشرية المعادية في منطقة فاسيلييفكا".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "في اتجاه زابوروجيه، هزمت الإجراءات المنسقة للقوات الروسية تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية وتحييد 730 عسكريا
10:19 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "في هذا الاتجاه، بلغ إجمالي خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 260 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" و"ميستا-بي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
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