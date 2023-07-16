https://sputnikarabic.ae/20230716/مصرع-33-شخصا-وفقدان-10-آخرين-جراء-هطول-أمطار-غزيرة-في-كوريا-الجنوبية-1079107198.html
مصرع 33 شخصا وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية
مصرع 33 شخصا وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية
لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T04:28+0000
2023-07-16T04:28+0000
2023-07-16T04:28+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.,وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا جسيما، فيما طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.
https://sputnikarabic.ae/20230716/وفاة-3-أشخاص-إثر-صواعق-رعدية-في-محافظتي-حجة-وعمران-شمال-اليمن-1079106822.html
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العالم, كوريا الجنوبية
مصرع 33 شخصا وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية
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لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة.
وواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه
.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.,
وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا جسيما، فيما طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.