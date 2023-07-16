https://sputnikarabic.ae/20230716/مصر-تؤكد-أن-عدم-تمديد-صفقة-الحبوب-لن-يؤثر-على-اقتصادها-1079130296.html
مصر تؤكد أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على اقتصادها
مصر تؤكد أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على اقتصادها
صرّح مستشار وزير التموين المصري، نعماني نصر نعماني، أن إن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر، فالبلاد تنوع مصادر واردات القمح. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T20:27+0000
2023-07-16T20:27+0000
2023-07-16T20:27+0000
روسيا
مصر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101426/96/1014269683_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_ea9370018f9f07409fa696fec4c63314.jpg
وقال نعماني لـ"سبوتنيك": "لن تتأثر الدولة بعدم تمديد اتفاقية الحبوب، لأنها استلمت بالفعل آخر دفعتين من القمح الأوكراني، حجم الأولى 35 ألف طن، والثانية 110 آلاف طن".وأكد نعماني أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح الروسي خاصة مع فوز موسكو بجميع المناقصات التي طُرحت من خلال البنك الدولي، ما يجعلها تستحوذ على أكبر كمية تم تصديرها.وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الأن.
https://sputnikarabic.ae/20230716/تركيا-تعرب-عن-أملها-في-تمديد-صفقة-الحبوب-1079128225.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101426/96/1014269683_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a1247f33acbac80977a5e701b44c28c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر, العالم العربي
روسيا, مصر, العالم العربي
مصر تؤكد أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على اقتصادها
تابعنا عبر
صرّح مستشار وزير التموين المصري، نعماني نصر نعماني، أن إن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر، فالبلاد تنوع مصادر واردات القمح.
وقال نعماني لـ"سبوتنيك": "لن تتأثر الدولة بعدم تمديد اتفاقية الحبوب، لأنها استلمت بالفعل آخر دفعتين من القمح الأوكراني، حجم الأولى 35 ألف طن، والثانية 110 آلاف طن".
وأشار نعماني إلى أن سياسة مصر تتمثل في زيادة احتياطياتها من القمح من خلال تنويع مصادر القمح والإنتاج المحلي.
وأكد نعماني أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح الروسي خاصة مع فوز موسكو بجميع المناقصات التي طُرحت من خلال البنك الدولي، ما يجعلها تستحوذ على أكبر كمية تم تصديرها.
وأضاف: "الجانب الروسي يتعاون بشكل كامل مع مصر في مجال الصادرات، ويقوم بدوره في حل كافة المشاكل التي تنشأ سواء كان التمويل أو التصدير".
وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.
يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو/تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.
كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة
"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب
لم يتم تنفيذه حتى الأن.