https://sputnikarabic.ae/20230716/منتخب-عربي-وحيد-يشارك-في-كأس-العالم-لكرة-القدم-للسيدات2023-1079124046.html
منتخب عربي وحيد يشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات2023
منتخب عربي وحيد يشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات2023
تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بعد أيام معدودة، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T15:14+0000
2023-07-16T15:14+0000
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رياضة
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وستقام البطولة خلال الفترة بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023، في أستراليا ونيوزيلندا، وسيكون منتخب المغرب، المنتخب العربي الوحيد المشارك في البطولة.يستعد منتخب المغرب للظهور للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للسيدات، إذ أصبح أول منتخب عربي يشارك في البطولة عن طريق التصفيات، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022.وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي يضمن المشاركة في مسابقة دولية بعد أن حجز مكانا في يوليو 2022، من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.وفي تلك البطولة القارية، تألق المنتخب المغربي بشكل مثير للإعجاب، حيث تمكن من التغلب على نيجيريا في الدور قبل النهائي والوصول إلى النهائي، لكنه خسر أمام جنوب أفريقيا بفارق هدفين، مما سمح له بالحصول على المركز الثاني.وتضم قائمة المغرب العديد من اللاعبات المميزات مع المدرب الفرنسي بيدروس، كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة النسائية المغربية، بعد قيادتهم للتأهل إلى الحدث الأكبر في كرة القدم.
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العالم العربي, رياضة
منتخب عربي وحيد يشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات2023
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تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بعد أيام معدودة، وتشهد هذه النسخة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وستقام البطولة خلال الفترة بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023، في أستراليا ونيوزيلندا، وسيكون منتخب المغرب، المنتخب العربي الوحيد المشارك في البطولة.
يستعد منتخب المغرب للظهور للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للسيدات، إذ أصبح أول منتخب عربي يشارك في البطولة عن طريق التصفيات، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022.
وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي يضمن المشاركة في مسابقة دولية بعد أن حجز مكانا في يوليو 2022، من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.
وفي تلك البطولة القارية، تألق المنتخب المغربي بشكل مثير للإعجاب، حيث تمكن من التغلب على نيجيريا في الدور قبل النهائي والوصول إلى النهائي، لكنه خسر أمام جنوب أفريقيا بفارق هدفين، مما سمح له بالحصول على المركز الثاني.
وتضم قائمة المغرب العديد من اللاعبات المميزات مع المدرب الفرنسي بيدروس، كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة النسائية المغربية، بعد قيادتهم للتأهل إلى الحدث الأكبر في كرة القدم.